경남 고성서 빌라 화재 … 2명 중상·6명 경상

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.27 12:39

경남 고성군 고성읍의 한 빌라에서 화재가 발생해 내부가 불탔다. 경남소방본부 제공

지난 25일 오후 9시 33분께 경남 고성군 고성읍의 한 4층짜리 빌라 2층에서 불이 났다.


이 화재로 10명이 자력 탈출했으며 6명이 구조됐다.

이 과정에서 6명이 연기를 마셨고 2명이 기도에 화상을 입는 등 중상을 입어 병원에 옮겨졌다.


또 베란다와 거실 일부, 가전제품과 가재도구 등이 불타 소방서 추산 684만원 상당의 재산피해가 났다.


불꽃과 연기를 본 이웃 주민의 신고로 출동한 소방 당국은 소방대원 69명, 장비 21대를 동원해 이날 오후 9시 46분께 큰불을 잡고 오후 10시 24분께 진화를 마쳤다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
