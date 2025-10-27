본문 바로가기
관악구, 어린이집 80곳 유해물질 사전 점검

김민진기자

입력2025.10.27 10:04

‘어린이활동공간 환경안전관리기준’ 강화 대비

서울 관악구(구청장 박준희)는 내년 1월부터 전면 시행되는 ‘어린이활동공간 환경안전관리기준’ 강화에 앞서 지역 내 어린이활동공간을 대상으로 사전점검에 나선다. ‘환경보건법’에 따라 어린이집, 유치원, 초등학교, 실내외 놀이터 등 13세 미만 어린이가 주로 생활하는 시설은 납(Pb), 프탈레이트류 등 유해물질 기준을 충족해야 한다.

구청 관계자가 어린이집 실내 벽에 사용된 도료의 중금속 함량을 측정하고 있다. 관악구 제공.

구청 관계자가 어린이집 실내 벽에 사용된 도료의 중금속 함량을 측정하고 있다. 관악구 제공.

2021년 개정된 환경안전관리기준에 따르면, 내년부터 실내외 도료 및 마감재의 납 함량 기준이 90㎎/㎏ 이하로 대폭 강화되고, 바닥재 프탈레이트류(0.1% 이하)에 대한 기준이 새로 도입된다. 구는 지난 4월부터 서울시 내에서 유일하게 지역 어린이집 80곳을 대상으로 강화된 기준 적용 사전점검을 시행했다. 이는 주 활동공간이 바닥인 영유아의 행동 특성을 고려, 환경유해물질 노출을 최소화하기 위한 적극적 조치다.


점검은 구청 담당 공무원이 직접 현장에 방문해 진행했으며, 서울시보건환경연구원과 협력해 시료 채취 및 정밀검사를 병행했다. 기준을 초과한 시설에 대해서는 내년 환경개선 사업을 우선 추진할 예정이다. 사전점검은 올해 말까지 이어지며, 어린이집 외 유치원, 초등학교 등 사전점검을 희망하는 시설에도 법령 안내와 정밀검사를 확대할 방침이다. 신청은 관악구청 녹색환경과(02-879-6267) 및 이메일(moonham@ga.go.kr)로 가능하다.

구는 이번 선제적 사전점검 활동으로 총 2200만원의 예산을 절감, 해당 예산을 내년 환경개선 사업에 재투입할 계획이다. 박준희 관악구청장은 “어린이의 건강하고 안전한 성장환경을 위해 환경안전 관리는 반드시 필요한 조치”라며 “관악의 미래인 아이들이 유해물질 없이 안심하고 지낼 수 있는 환경 조성을 위해 앞장서겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
