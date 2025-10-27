국내은행 4곳, 이자만 14.5억 지급…'캄보디아 범죄 배후' 프린스그룹 자금 911억 동결[2025국감]

캄보디아 프놈펜에 프린스그룹 본사 건물에 위치한 프린스은행. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

국내 은행의 캄보디아 현지 법인들이 '캄보디아 범죄 배후'로 지목된 프린스 그룹에 지급한 이자만 14억5000만원에 달한 것으로 드러났다.

전북은행은 프린스 그룹과의 거래 규모가 가장 컸으며 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원 그룹과도 유일하게 거래한 은행으로 나타났다.

27일 국회 정무위원회 소속 강민국 국민의힘 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스 그룹에 예금 이자로 총 14억5400만원을 지급했다. 전북은행이 7억870만원으로 가장 많았으며, 국민은행(6억7300만원), 신한은행(6100만원), 우리은행(1100만원) 등 순이었다.

이 은행들에는 프린스 그룹 자금 911억7500만원이 예치돼 있으며, 국제 제재에 따라 은행들이 이를 자체 동결한 상태다.

프린스 그룹과 국내 은행 간 거래 금액도 당초 금감원에서 파악한 수준(1970억4500만원)보다 늘어난 2146억8600만원으로 재집계됐다. 이 중 전북은행이 1252억800만원으로 절반 이상을 차지했으며, 국민은행 707억8800만원, 신한은행 77억900만원, 우리은행 70억2100만원, iM뱅크 39억6000만원(해외 송금) 순이었다.

전북은행은 또 후이원 그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건도 보유 중인 것으로 확인됐다. 당좌예금은 수표·어음을 발행해 대금을 결제하는 요구불예금으로, 후이원 그룹의 잔액은 현재 10만원이었다. 다만 입출금이 자유로운 구조상 지난 7년간 거래 규모는 확인되지 않았다.

캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지 법인들을 통로로 '검은돈'을 세탁했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사가 필요하다는 지적도 제기된다. 특히 프린스 그룹 등과 거래한 은행 가운데 일부가 국내 가상자산거래소의 실명 인증 계좌 제휴 은행이라는 점도 주목할 만한 부분이다.

강 의원은 "범죄 관련자에 대한 금융 거래 제재 대상자 지정이 시급하다"며 "캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 국내 코인거래소 인증 계좌 은행들이 있음을 고려해 검은돈 자금세탁이 이뤄졌는지도 철저히 검사해야 한다"고 지적했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



