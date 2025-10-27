지방권 로스쿨도 SKY 출신 쏠림…"학벌 구조 고착화"

지방 로스쿨도 신입생 3명 중 1명은 서울대·연세대·고려대(SKY) 학부 출신인 것으로 나타났다. 전문직 선호 현상이 짙어지면서 서울 최상위권 대학 출신들이 로스쿨에 입학하기 위해 서울 외 지방권으로까지 눈을 돌리고 있다는 분석이 나온다.

27일 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원이 교육부로부터 받은 자료에 따르면 강원·제주·동아·원광·영남대 등 5곳 로스쿨에 올해 입학한 신입생 310명 가운데 SKY 출신은 31.0%(96명)로 집계됐다.

원광대는 SKY 출신 신입생 비율이 40%에 달해 가장 많았다. 이어 영남대(36.5%), 동아대(32.1%), 강원대(30.2%), 제주대(6.8%) 순이었다.

단순 신입생 수로만 보면 동아대와 영남대가 27명으로 최다였다. 원광대는 26명, 강원대는 13명, 제주대는 3명이었다.

지방의 전체 로스쿨로 범위를 넓힐 경우 SKY 출신 신입생의 비율은 38.9%에 달했다. 총 11곳의 지방 로스쿨 신입생 972명 중 378명이 SKY에서 학부를 마친 것으로 조사됐다.

특히 부산대(59.1%·78명), 경북대(56.1%·74명), 충남대(53.6%·59명)의 경우 절반이 넘는 신입생이 SKY 출신이었다.

서울 최상위권 대학 출신들이 지방권 로스쿨로까지 몰리는 현상은 최근 몇 년간 더욱 뚜렷해진 전문직 선호와 연관이 깊은 것으로 분석된다.

법학적성시험 응시 지원자 수는 최근 5년간 경신을 거듭해 2025학년도에는 역대 최다인 1만 9300여 명을 기록했다. 로스쿨 도입 첫해인 2009학년도(1만여 명)와 비교해 두 배 가까이 증가한 수치다.

그러나 지방대 로스쿨에마저 SKY 출신이 대거 입학하는 것은 로스쿨 제도의 취지와 맞지 않다는 지적도 제기된다.

강경숙 의원은 "다양한 배경의 인재들이 법조인으로 성장하도록 만들어진 로스쿨 제도가 기존 학벌 구조를 고착화는 방향으로 나가고 있다"며 "로스쿨 선발제도의 전반적인 변화를 고민해야 할 때가 됐다"고 말했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



