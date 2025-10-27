복지부-교육부, 전국 9개 국립대학병원서 현장 간담회

소관부처 복지부 이관 관련 로드맵 제시

보건복지부와 교육부가 전국 9개 지역 국립대학병원을 직접 방문해 현장 소통에 나선다고 27일 밝혔다.

이번 현장 방문은 양 부처와 국립대학병원이 함께 참여 중인 '지역·필수·공공의료 강화 협의체' 논의를 통해 마련된 임상·교육·연구 등 포괄적 지원방안을 각 병원에 직접 설명하고 의견을 청취하기 위해 추진된다.

특히 국정과제인 '국립대학병원 거점병원 육성 및 소관부처 보건복지부 이관'과 관련해 구체적인 로드맵을 제시하고, 소관부처 이관에 따른 교육·연구 위축 등 현장 우려 사항에 대해서도 상세하게 설명할 계획이다.

현장 방문은 27일 충남대학교병원을 시작으로 다음 달 12일 마지막인 충북대학병원까지 총 9개 지역 국립대학병원을 순차적으로 방문하며 진행된다.

이형훈 복지부 제2차관은 "그간 정부와 국립대학병원과의 소통 노력이 현장에 계신 구성원들에게까지 전달될 수 있도록 현장 소통을 강화하겠다"면서 "교육부와 함께 국립대학병원 소관부처 복지부 이관과 관련한 우려 사항을 해소할 수 있는 기회가 됐으면 한다"고 말했다.

김흥순 교육부 의대교육지원관도 "교육부와 복지부, 국립대학병원 간 협업과 소통을 통해 국정과제 이행에 적극 협력하겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



