본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

25일부터 경기도청사에 '10·29 이태원 추모기' 게양

이영규기자

입력2025.10.26 11:42

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 10·29 이태원 참사 3주기를 맞아 25일부터 도청사에 참사 추모기를 게양하고, '10.29 이태원 참사 기억하고 함께 하겠습니다'는 문구의 플래카드를 게시했다.


경기도는 지난해 2주기에도 추모기와 플래카드를 게시했다. 당시 김동연 경기도지사는 희생자 유가족을 만난 뒤 가족 요청에 따라 추모기 게양을 결정했다.

경기도청사에 25일부터 게양된 10·29 이태원 참사 추모기

경기도청사에 25일부터 게양된 10·29 이태원 참사 추모기

AD
원본보기 아이콘

경기도는 오는 11월4일부터 7일까지 도청 1층 로비에서 재난 피해자들의 아픔과 서사를 담아낸 만화 콘텐츠 전시회 '고통의 곁, 곁의 고통'을 개최한다.


이 전시회는 재난피해자권리센터 '우리함께', 청강문화산업대학교, 10·29 이태원 참사 유가족협의회 등이 주최하며 이태원 참사, 세월호, 오송지하차도 사고 등 재난 피해자의 이야기를 청년 작가들이 11개의 만화 작품으로 담아냈다.


경기도는 10·29 이태원 참사 이후 인파 밀집에 의한 사고 재발 방지를 위해 안전예방 핫라인과 사회재난 합동훈련 등 수요자 중심의 도민 안전대책을 추진하고, 시군, 안전관리자문단, 경찰, 소방과 함께 지역축제 안전 상황을 상시 관리하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 몰린 사람들, 경매시장 '활활' [부동산AtoZ] "이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

"배수구에 커피를 버려?" 벌금 30만원 부과한 '이 나라'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

새로운 이슈 보기