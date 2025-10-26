본문 바로가기
양주시, 알코올 사용 장애 회복 돕는 '동기 강화 프로그램' 참여자 추가 모집

이종구기자

입력2025.10.26 11:05

시계아이콘00분 31초 소요
경기 양주시 보건소가 올해 3월부터 양주시정신건강복지센터에서 매월 진행해 온 알코올 사용 장애 회복을 위한 '동기 강화 프로그램'의 참여 대상을 확대하고 더 많은 시민의 회복을 지원하기 위해 오는 27일부터 참여자 추가 모집을 실시한다.

양주시, 알코올 사용 장애 회복 돕는 ‘동기 강화 프로그램’ 참여자 추가 모집. 양주시 제공

'동기 강화 프로그램'은 신체 건강 활동을 통해 긴장을 완화하고, 자기효능감과 자존감을 향상시켜 단주에 대한 동기를 강화함으로써 회복의 발판을 마련하기 위해 운영되고 있다.


참여 대상은 양주시에 거주하며 알코올 사용 장애 진단을 받은 시민으로, 참여를 희망할 경우 전화 또는 QR코드를 통해 신청할 수 있다.

양주시정신건강복지센터는 지역사회 내 정신건강 증진과 정신질환 예방을 위해 다양한 교육 및 상담 프로그램을 운영하고 있으며, 정신질환뿐 아니라 알코올 중독 문제에 대한 인식 개선과 치료 지원을 위해서도 지속적으로 힘쓰고 있다.


송미애 보건행정과장은 "알코올 사용 중단을 위한 내적 동기를 강화하는 것은 회복의 첫걸음"이라며 "알코올 중독으로 어려움을 겪는 시민들이 회복의 과정에 한 걸음 더 다가설 수 있도록 앞으로도 다양한 프로그램을 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
