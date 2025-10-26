에쓰오일, 서울사회복지 걷기대회에 1000만원 후원

오는 28일 서울 광진구 뚝섬 한강공원서
복지 종사자 격려 및 시민 참여 확대 취지
에쓰오일( S-Oil )은 28일 서울특별시사회복지협의회가 주관하는 '2025 서울사회복지 걷기대회'에 1000만원을 후원한다고 밝혔다.
서울 광진구 뚝섬 한강공원 전경. 허영한 기자
이번 걷기대회는 서울특별시사회복지협의회가 복지 종사자들 간 화합의 장을 마련하고, 시민들의 복지 인식과 참여를 높이기 위해 2005년부터 매년 개최해온 행사다. 올해로 16번째를 맞은 이번 행사에는 약 1000명이 참가할 예정이다. 에쓰오일은 2014년부터 꾸준히 후원해오고 있다.
에쓰오일 관계자는 "서울특별시사회복지협의회와 함께 지역사회 활동을 지원하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 나눔을 실천하는 기업이 되겠다"고 말했다.
'2025 서울사회복지 걷기대회'는 오는 28일 오후 2시 뚝섬한강공원 수변 무대에서 열린다. 개회식과 함께 걷기 코스, 체험 부스 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"섬유유연제 냄새도 싫어요"…대세는 '무향' [日요... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>