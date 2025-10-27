본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

261년 만에 오사카 향한 조선통신사선 재조명

이종길기자

입력2025.10.27 09:00

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국립해양유산연구소 특별전 개최
조선통신사선 재현 항로 성과 공유

조선통신사선을 재현한 선박 연합뉴스

조선통신사선을 재현한 선박 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국립해양유산연구소는 28일부터 내년 2월 22일까지 목포해양유물전시관에서 특별전 '잇다, 건너다, 나아가다: 조선통신사선 항해'를 연다.


261년 만에 조선통신사의 바닷길을 되살린 '재현 프로젝트' 성과를 공개하는 자리다. 앞서 연구소는 '조선통신사 사행 기록'과 '마도 4호선' 유물을 토대로 정사(正使)가 타던 정사기선(正使騎船)을 실물 크기로 제작했다. 길이 34m, 갑판 폭 9.6m, 높이 5m의 대형 목선으로, 강원도산 소나무 900그루를 사용해 전통 방식으로 만들었다. 엔진과 항법 장비를 갖춰 실제 항해가 가능하다.

이 배는 2023년 쓰시마, 2024년 시모노세키에 이어 올해 오사카 항로까지 완주했다. 1607년 제1차 사행부터 1811년 제12차 사행까지 이어졌던 한·일 교류의 길을 현대 기술로 되살렸다.


전시에선 유네스코 세계기록유산 '계미수사록', '신미통신사일록', '화조도'를 비롯해 일본 사가현립나고야성박물관의 '조선통신사정사관선도', 다쿠시교육위원회 향토자료관의 '쓰시마일기' 등이 공개된다.


이은석 연구소장은 "조선통신사는 대립의 길을 평화의 길로 바꾼 역사적 인물들"이라며 "전시를 통해 한·일 양국이 과거의 교류 정신을 이어 미래 협력의 길을 모색하길 바란다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고 "정부 대응 나서야" "우리 애들 '최애' 반찬인데…" 1급 발암물질 경고... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

佛 루브르 박물관 절도 용의자 2명 체포

사전 서약만 300만명…연명의료 중단 이행 5만건 넘었다

다카이치 총리 출근길에 든 가방 주문 폭주…어느 브랜드?

KB부동산 "서울 오피스텔 매매가, 9개월째 상승세"

프로야구 한국시리즈 1차전 매진…"PS 33경기 연속 만원"

최장 5일 황금연휴 생기나… 노동절 '공휴일' 추진에 기대감

트럼프 "2020년 대선은 조작" 또 주장…법무부에 수사 촉구

새로운 이슈 보기