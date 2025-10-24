본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

김정도 의원 발의, '구미시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안' 제2차 본회의 통과

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.24 17:47

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구미시교육경비보조금심의위원회 구성 및 운영의 일관성 확보에 기여

경북 구미시의회 김정도 의원(국민의힘 / 지산, 신평1·2, 비산, 공단, 광평)이 발의한 '구미시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안'이 제291회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다.


본 조례안은 구미시 교육경비보조금심의위원회의 구성 및 운영에 관해 구체적으로 규정되지 않은 사항은 '구미시 각종 위원회 구성 및 운영에 관한 조례'를 준용하도록 규정했고 조례 전반의 띄어쓰기 및 자구 수정 등을 통해 조례의 실효성을 강화했다.


김정도 의원은 "준용 규정을 통해 행정 신뢰를 무너뜨리는 선택적 조례 해석을 방지하고, 법적 근거의 모호함을 해소하는 데 도움이 될 것이다"고 했다.

구미시의회 김정도 의원(국민의힘 / 지산, 신평1·2, 비산, 공단, 광평)이 발의한 「구미시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안」이 제291회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다./김이환기자

구미시의회 김정도 의원(국민의힘 / 지산, 신평1·2, 비산, 공단, 광평)이 발의한 「구미시 교육경비 보조에 관한 조례 일부개정조례안」이 제291회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다./김이환기자

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 원씩 돌려준다는 대만 "세금 너무 많이 걷더니"…결국, 전 국민에 46만 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"석탄 불 끄자" 외치던 세계…더 세게 불태웠다

주먹 인사 하려다 드레스 '부욱'…눈보다 손이 빨랐던 女 진행자

올라도 숨 안 차, 남산에 이런 길이 있었네

625m 다리서 줄 없이 그물로 점프…"그러다 죽지" 논란에 中 결국

"11월 3일 빵 안 팔아요"…성심당 휴점 공지에 직장인들 때아닌 논쟁

모처럼 여야 한목소리…탄력 받는 '재초환'

대응책 못 내놓는 SK쉴더스…해킹 '후폭풍' 업계 불안감 확산

새로운 이슈 보기