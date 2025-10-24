당근, AI 기반 '여러 물건 글쓰기' 기능 출시

물건마다 판매글 올리던 불편 해소

당근은 인공지능(AI) 기술을 적용한 '여러 물건 글쓰기' 기능을 출시했다고 24일 밝혔다.

당근에 따르면 여러 물건을 동시에 판매하는 이용자들은 물건마다 일일이 게시글을 등록해야 하는 번거로움이 있었다. 당근은 이런 불편을 해소하기 위해 해당 기능을 도입했다.

'여러 물건 글쓰기'는 이용자가 다양한 물건의 사진을 한 번에 올리면, AI가 이미지를 분석해 개별 게시글로 분류하고 각 품목에 맞는 판매글을 자동으로 작성해주는 기능이다. 이용자는 판매 게시글을 작성할 때 '여러 물건 글쓰기' 옵션을 켜고 사진을 올리면 된다. 사진은 최대 30장까지 올릴 수 있다.

예를 들어 스피커, 마우스, 키보드 사진을 올리면, AI가 물품별 게시글을 자동으로 생성하고 품목별 판매글까지 순식간에 완성해준다. 이용자는 AI가 생성한 초안에서 필요한 부분만 보완하고 가격만 입력하면 게시글을 바로 등록할 수 있는 셈이다.

당근 관계자는 "앞으로도 AI 기술을 적극적으로 활용해 중고거래 과정을 더욱 편리하고 즐겁게 만들기 위한 노력을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



