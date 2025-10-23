"철도역 관리주체 불분명…구조적 한계, 개선 필요"

오송역 철도역사 누수가 국감장에서 도마 위에 올랐다. 관리 주체가 불분명한 탓에 누수 문제가 장기간 계속된다는 점에서 구조적 개선이 필요하다는 목소리가 나온다.

최근 국회 국토교통위원회 국정감사에서 이연희 의원(더불어민주당·충북 청주시 흥덕구)은 "오송역은 10년째 비만 내리면 누수가 발생해 이용자의 불편을 야기한다"며 "국회가 연거푸 지적해도 개선되지 않는 상황으로 언제까지 같은 문제를 지켜만 볼 것인지, 근본적으로 건설단계부터 철저한 관리·감독이 필요하다"고 지적했다.

지난해 기준 고속(준고속)철도 정차역 시설관리 주체는 코레일 21곳, 철도공단 39곳, 코레일과 철도공단 공동 3곳 등으로 구분된다. 코레일이 관리하는 정차역은 코레일에 출자돼 코레일이 직접 관리하지만, 미출자 역은 철도공단이 관리를 맡고 있다.

광명·천안아산역을 제외한 전국 주요 고속철도 정차역 대부분은 미출자 역이며 올해 국감에서 지적된 오송역도 미출자 역에 해당한다.

문제는 관리주체가 일원화되지 않는 제도·구조적 비효율 때문에 철도역 누수가 지속해서 발생된다는 점이다.

철도업계 관계자는 "시설을 조성하는 기관과 운영하는 기관이 제각각이다 보니 관리에 허점이 생기는 것"이라며 "관리주체가 명확하게 규정되거나, 일원화되지 않으면 철도역 누수 문제 등이 앞으로도 반복되지 않으리라는 보장이 없다"고 꼬집었다.

그러면서 "철도역 관리 문제를 해결하기 위한 하나의 방안으로 코레일이 철도역 운영과 관리책임을 모두 전담할 수 있도록 미출자 역사를 코레일에 출자하는 방법도 고려할 만하다"며 "철도역 관리와 운영에서 모두 책임, 주도권을 갖게 되면 문제해결에 보다 적극적으로 나설 수 있을 것"이라고 주장했다.





대전=정일웅 기자



