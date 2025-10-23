강원생명과학고, 광복 100주년 향한 '미래 메시지' 타임캡슐 봉인

강원생명과학고등학교(교장 김지영)는 23일 학생들에게 항일독립운동 및 광복의 의미를 일깨우고 미래 세대로 그 정신을 계승하는 타임캡슐 봉입식을 개최했다.

이번 행사는 국가보훈부의 광복 80주년 기념사업에 선정되어 추진되는 것으로, 학생과 교직원, 지역사회가 함께 참여하여 20년 후 광복 100주년이 되는 2045년에 개봉할 타임캡슐을 봉입하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

타임캡슐에는 △20년 후 미래에 편지와 영상 △강원생명과학고의 웰니스 교육과정과 발전 모습 춘천 △춘천 지역사회가 꿈꾸는 미래상과 학생들의 다짐 등이 함께 담겼다. 이를 통해 학생들은 역사적 가치와 미래 비전을 연결하며 창의적 사고력과 바른 인성을 함양하는 계기를 마련했다.

강원생명과학고등학교는 강원특별자치도교육청, 춘천시청, 강원특별자치도농업기술원, 강원대학교 외 3개 대학, ㈜힐리언스 외 20개 기업과 업무 협약을 바탕으로 협약형 특성화고 컨소시엄 위원회를 구성하여, 지역사회와 협력하며 춘천 지역 정주 인재 육성에 힘쓰고 있다.

이번 타임캡슐 봉입식에는 이러한 학교의 변화와 교육비전, 웰니스 관광농업 중심의 미래 전략도 함께 담겨, 광복 100주년을 향한 세대 간 메시지로 전해지게 된다.

김지영 교장은 "이번 타임캡슐 봉입식은 조국의 독립과 자유를 위해 헌신한 선배 세대의 정신과 오늘의 꿈, 미래를 향한 희망이 만나는 교육의 장"이었다며, "협약형 특성화고로서 웰니스 관광농업 분야를 선도하는 우리 학교의 비전과 학생들의 다짐이 20년 후 후배들에게 감동과 자긍심으로 전달되길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자



