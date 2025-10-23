한림대-9개 지자체, G-Lab-M-Campus로 지역혁신 생태계 조성 박차

한림대, ‘G-Lab & M-Campus 지역혁신 공유협업 워크숍’ 개최

대학과 지역의 동반성장·지학협력 네트워크 강화

한림대학교(총장 최양희)는 23일부터 24일까지 고성 소노펠리체 델피노에서 '2025 G-Lab & M-Campus 지역혁신 공유협업 워크숍'을 개최했다.

한림대학교가 23일부터 24일까지 고성 소노펠리체 델피노에서 '2025 G-Lab & M-Campus 지역혁신 공유협업 워크숍'을 개최하고 있다. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 대학과 지역의 지속가능한 동반성장을 목표로, 한림대학교 RISE사업으로 추진 중인 G-Lab(지역위기대응 공동연구소)과 글로컬대학사업으로 추진 중인 M-Campus(마이크로캠퍼스)로 연계된 도내 9개 지자체와 지학협력 네트워크를 강화하고, RISE사업과 글로컬대학사업 간 연계·협업 시너지 확대를 위해 마련됐다.

워크숍에는 강원특별자치도 내 G-Lab 및 M-Campus 지자체 관계자, 지역문제해결 프로젝트 책임교수, 유관부서 교직원 등 약 80여 명이 참석해 지역혁신의 방향성과 상생 협력 방안을 논의했다.

이번 행사는 △G-Lab 및 M-Campus 협의체 간담회 △지역혁신 공유협업 세미나로 진행됐다. 특히 세미나에서는 ▲'지자체 AI 전환 전략 특강'을 시작으로 ▲'G-Lab 지역위기대응 프로젝트 성공추진 전략' ▲'M-Campus 지산학 공유협업 성공추진전략' ▲'청년 지역정주를 위한 협업프로그램' 에 대한 발표와 함께 대학과 지자체가 공동으로 추진할 지역혁신 프로젝트와 지속가능한 혁신 모델 구축 방향을 모색했다.

한림대학교 강일준 산학부총장. 한림대학교 제공 원본보기 아이콘

한림대학교 강일준 산학부총장은 "이번 워크숍은 대학과 지역이 함께 성장하는 지학 동반성장의 플랫폼을 강화하는 의미있는 자리이다"며 "앞으로도 G-Lab과 M-Campus를 중심으로 지속가능한 지역혁신 생태계를 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

한림대학교는 이번 워크숍을 계기로 지역사회와의 협력을 더욱 공고히 하고, RISE사업을 중심으로 한 지역혁신 모델의 확산과 정착을 목표로 하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



