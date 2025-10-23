[2025국감]캠코 "새도약기금 수준으로 자체 채무조정 프로그램 운영"

23일 부산 남구 부산국제금융센터(BIFC)에서 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 정정훈 한국자산관리공사 사장이 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정정훈 한국자산관리공사(캠코) 사장은 "새도약기금 요건에 맞지 않는 보유 자산에는 새도약기금과 동일한 수준 이상으로 자체 채무지원 프로그램을 운영할 것"이라고 23일 밝혔다.

정 사장은 23일 부산 남구 부산국제금융센터(BIFC)에서 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 김남근 더불어민주당 의원이 "캠코의 장기 연체 채권을 새도약기금에 떠넘기는 것 아니냐"고 묻자 이같이 답했다.

정부는 이달 7년 이상·5000만원 이하 장기 연체채권을 매입하는 배드뱅크인 새도약기금을 출범했다. 새도약기금은 상환능력을 상실한 연체자 지원을 위해 요건에 부합하는 연체채권을 일괄 매입해 채무자 상환 능력에 따라 소각 또는 채무조정을 진행한다.

캠코는 요건에 맞는 채권은 새도약기금으로 넘기고, 나머지는 자체적으로 처리할 예정이다. 정 사장은 "캠코가 자체적으로 가지고 있는 채권은 운영 프로그램에 맞으면 더 적극적으로 채권 소멸시효를 완성하거나 소각할 계획"이라고 설명했다.

정 사장은 역대 배드뱅크처럼 기금이 중단될 가능성에 대해서는 "기금에 모인 금액과 당초 추산한 금액과 차이는 있겠지만 프로그램 자체가 돈을 아예 못 쓰게 되는 일은 없을 것"이라고 했다.

대부업계의 새도약기금 참여 여부에 대해서도 "대부업협회는 협약에 가입했다"며 "대부업계에서 최대한 많이 가입할 수 있도록 독려하고 인센티브도 논의하겠다"고 말했다.





