3연속 금리동결…다음 인하 '집값·환율 추이' 변수 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①한국은행 금융통화위원회, 기준금리 연 2.50% 동결

②트럼프 행정부, 대중 SW 수출통제 검토

③다카이치 日총리 취임 후 엔화 약세 흐름

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…기술주 중심 저가 매수세 유입

○M7 실적, 향후 랠리 좌우할 변수

○백악관 "30일 미·중 정상회담"…무역 갈등 완화 기대감

Top3 NEWS

■ 10월 금리 동결한 한은…다음 인하 '집값·환율 추이' 달렸다 ○집값 급등·환율 불안 "금융안정이 먼저"

○주택가격·거래량 진정돼야…10·15대책 효과 확인 필요

○3500억달러 대미투자 불확실성…환율, 변동성 키우며 1430원 전후로↑

■ 中 희토류 통제에 美, SW 맞불…정상회담 앞두고 압박 강화 ○베선트 "SW 수출통제 검토…G7과 공조"

○中 희토류 수출통제에 맞대응 카드

○미·중 정상회담 전 기싸움 팽팽

■ 한미 협상 기대감 커졌는데…엔低가 환율 다시 끌어올리나 ○日 다카이치 총리 취임 후 엔화 약세 뚜렷

○시장선 "엔화 약세 흐름, 연말까지 이어질 가능성"

○이달 말 한미 협상 결과·日 기준금리 결정에 관심

그래픽 뉴스 : [Why&Next]2024년 8월 7일 무슨 일 있었나…한전·한수원-美 WEC 협상 막전막후

○국감서 드러난 원전 수출 불공정 계약 전말

○한전·한수원, 웨스팅하우스에 막대한 기술사용료 등 약속

○계약파기·재협상시 체코원전 수주 연기될 수도

the Chart : 증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄

○에코프로 15% 뛰며 이차전지 상승세 견인

○AI 기반 ESS 수요 확대 수혜 기대감

○증권가선 투자의견 '중립' 다수

오늘 핵심 일정

○국내

노타 코스닥 청약, 확정 공모가 9100원

○해외

02:00 미국 5년물 TIPS 국채 입찰

05:20 미국 연준 대차대조표

08:30 일본 근원 소비자물가지수 (YoY) (9월)

08:30 일본 CPI (MoM) (9월)

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (10월)

16:30 독일 제조업 구매관리자지수 (10월)

17:00 유럽 제조업 구매관리자지수 (10월)

17:00 유럽 마킷 종합 구매관리자지수 (10월)

21:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (9월)

21:30 미국 소비자물가지수 (YoY) (9월)

21:30 독일 Buba 총재 나겔의 연설

22:45 독일 제조업 구매관리자지수 (10월)

22:45 미국 서비스 구매관리자지수 (10월)

23:00 미국 미시간대 인플레이션 기대치 (10월)

23:00 미국 신규 주택판매 (9월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 10℃( ▼ 2 ℃ ) ｜최고기온 : 20℃( ▼ 1℃)

○강수확률 오전 10%｜오후 10%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>