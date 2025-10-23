세종시, 이전·입주기업 근로자에 공동주택 특별공급



내달 11일까지 신청·접수… 근로자 주거 안정



세종특별자치시청사 /사진= 김기완 기자 AD 원본보기 아이콘

세종시로 이전하거나 입주한 기업의 근로자를 대상으로 주택 특별공급이 시행된다. 근로자의 주거 안정과 지역 정주 여건 개선을 적극적으로 지원하기 위해 2018년부터 해당 제도를 시행 중이다.

입주기업 종사자 등에 대한 주택 특별공급 세부 운영기준 고시일(2018년) 이후 준공 또는 임대계약을 한 기업 근로자만 신청할 수 있고, 입주기업 종사자 주택 특별공급의 경우 세종시 기업에 종사하면서 대전·세종·충남에 거주하는 무주택 근로자를 대상으로 한다.

공급 대상은 계룡건설㈜과 원건설㈜ 등이 5-1 생활권 합강동 일원 L9블록에 총 424세대를 공급하는 공동주택으로, 입주기업 종사자에 배정된 특별공급 물량은 8세대다.

시는 23일 입주기업 종사자 특별공급 공고문을 시청 누리집에 게시하고 내달 11일까지 세종시청 기업지원과 방문 또는 우편으로 신청·접수 받고 있다.

자격 심사와 추천 절차를 거쳐 선정된 대상자(당첨·예비)는 내달 19일 누리집에 공개된다.

김현기 경제산업국장은 "입주기업 종사자 특별공급은 세종시로 이전한 기업 종사자들이 직주근접의 환경 속에서 안정적으로 정착할 수 있도록 하기 위한 것"이라며 "기업 유치뿐만 아니라 지역경제에도 긍정적인 파급 효과가 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 시는 기업 유치 활성화 및 대상자 확대를 위해 지난 4월 시 입주기업 종사자 등에 대한 주택 특별공급 세부 운영기준을 개정한 바 있다. 주요 개정내용은 ▲산단 내 입주업종(11종) 추가 ▲기존 수도권에서 세종으로 이전한 기업 대상에서 수도권 외 지역에서 세종으로 이전한 기업으로 확대 ▲기존 종사자 30인 이상에서 20인 이상으로 완화 등이다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>