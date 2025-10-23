국립중앙도서관, '2025 파주페어 북앤컬처' 참가...납본 홍보 부스 운영

25~26일 납본 홍보 부스 운영

국립중앙도서관은 오는 25~26일까지 파주출판도시 일대에서 열리는 '2025 파주페어 북앤컬처'에서 납본 홍보 부스를 운영한다.

국립중앙도서관은 도서관법에 따라 국내에서 발행되는 모든 도서관 자료를 수집·보존하고 있다. 특히, 2016년 법 개정 이후 전자책, 오디오북, 웹툰 등 온라인 자료까지 그 대상을 확장하며, 미래 세대에 전승될 국가 지식 문화유산 보존에 힘쓰고 있다.

이번 파주페어에서는 출판 관계자 및 일반 국민을 대상으로 도서관 홍보 영상을 상영하고, 초성 퀴즈 이벤트, 기념품 증정, 네컷 사진 촬영 등 다양한 참여형 이벤트를 진행하며 납본 제도의 의의와 중요성을 널리 알리고자 한다.

김희섭 국립중앙도서관 관장은 "국립중앙도서관은 국가 지식정보의 보고로서, 1945년 개관해 올해 80주년을 맞은 국가대표도서관"이라며 "납본은 단순히 책 한 권을 제출하는 절차가 아니라, 국가지식문화를 미래세대에 전해주기 위한 중요한 과정이다. 국립중앙도서관은 납본이 확대될 수 있도록 출판계와의 교류와 협력을 더욱 강화해나갈 계획"이라고 말했다.





