공군, 30년대까지 협업 무인전투기 확보…40년대 이후 6세대 추진

AI 기반 유·무인 복합전투체계 구축방안 보고

공군이 오는 2030년대까지 단계적으로 무인기·무인전투기 전력 확보에 나선다. 오는 2040년대 중반 이후로는 F-16을 대체할 차세대(6세대) 전투기 및 관련 기술을 확보한다는 구상이다.

공군은 23일 충남 계룡에서 열린 국회 국방위원회 공군본부 국정감사에서 업무보고를 통해 이런 내용을 담은 인공지능(AI) 기반 유 ·무인 복합전투체계 구축방안을 보고했다.

공군에 따르면 공군은 AI 기술발전 추세, 단계별 목표 등을 고려해 유·무인 복합전투체계 확보에 나선다. 오는 2030년대 초반까지는 FA-50과 협업하는 다목적 무인항공기(소모성)를 확보하고, 오는 2030년대 중·후반까지는 KF -21과 협업하는 무인전투기 확보에 나선다.

아울러 2040년대 중·후반 이후로는 차세대(6세대) 전투기를 확보한다는 구상이다. 이는 우리 공군의 주력기인 F-16을 대체하기 위한 목적이다. 공군은 "진보된 스텔스 기능, 소형무장, 엔진, 양자통신 등 완전한 차세대 전투기 기술확보는 2040년대 중반 이후 가능할 것으로 판단된다"고 설명했다.

한편 손석락 공군참모총장은 이날 국정감사 인삿말을 통해 "미래 전장을 주도하고, 싸우면 반드시 승리하는 '스마트 정예 강군 건설' 노력에도 최선을 다하겠다"면서 "인공지능(AI) 기술 역량 고도화와 AI 조종사(PILOT) 핵심기술 확보, 이를 기반으로 한 유무인 복합전투체계 구축에 노력을 집중하고, 우주 전력, 우주 조직, 우주 인력 확보를 단계적으로 차질 없이 추진해 우주 작전 수행 역량을 강화하겠다"고 밝혔다.





계룡=유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



