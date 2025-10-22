치매 환자 민생지원금 횡령한 간호조무사, 검찰 송치

과자·아이스크림 등 22만원 상당 간식 구입

경찰, 추가 불법 행위 여부 수사 중

부산의 한 요양시설 간호조무사가 치매 입원 환자의 민생회복 소비쿠폰을 멋대로 사용한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

22일 부산 수영경찰서는 횡령 등 혐의로 50대 간호조무사 A씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.

부산 한 요양시설 간호조무사가 치매 입원 환자 앞으로 나온 민생회복 소비쿠폰을 임의로 사용한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

수영구 한 요양시설에 근무하는 A씨는 지난 8월 입원 환자인 B씨에게 지급된 민생회복 소비쿠폰 43만원 중 22만원 정도를 사적인 용도로 사용한 혐의를 받는다.

당시 거동이 불편한 B씨는 요양시설 관계자들과 함께 행정복지센터를 찾아가 선급 충전 카드 형태의 소비쿠폰을 발급받았다. 기초생활수급자인 B씨는 치매, 당뇨를 앓는 데다가 보호자가 없는 것으로 알려졌다.

A씨는 소비쿠폰 43만원을 모두 사용했으며 B씨에게 필요한 물품을 사는 데 썼다고 주장했다. 그러나 경찰은 구매 물품을 살펴본 결과 22만원 상당을 개인적으로 필요한 물건을 사는 데 쓴 것으로 판단했다.

경찰 관계자는 "과자나 아이스크림 등 당뇨를 앓고 있는 B씨 몸 상태로는 사고 먹을 수 없는 것들이 구매 항목에 포함돼 있었다"며 "수사를 통해 추가로 불법 행위가 있었는지 확인할 것"이라고 밝혔다.





서지영 기자



