본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

강원도, '원격중환자실' 공모 선정…국비 10억 확보로 필수의료 강화

이종구기자

입력2025.10.22 16:02

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도, 복지부 'e-ICU 협력 네트워크 구축사업' 선정
정보통신기술 기반 의료협력체계로 중환자 진료격차 해소
원주세브란스-원주의료원·충주의료원 중환자 진료 협력
강원형 e-ICU 시스템으로 공공의료 디지털 전환 선도

강원특별자치도(도지사 김진태)는 보건복지부가 주관한 '2025년 원격중환자실(e-ICU) 협력 네트워크 구축사업' 공모에 선정돼 국비 10억원을 확보했다고 22일 밝혔다.

거점병원-지역연계 협력병원 연계 모형. 강원도 제공

거점병원-지역연계 협력병원 연계 모형. 강원도 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 정보통신기술(ICT)을 활용해 원격으로 중환자실을 통합 관리하고, 거점병원(원주세브란스기독병원)과 지방의료원(원주의료원·충주의료원)이 협력하여 지역 간 중환자 진료 격차를 해소하기 위한 정부 공모사업이다.


거점병원인 원주세브란스기독병원은 원격중환자실 통합관제시스템을 총괄 운영하고, 원주의료원과 충주의료원은 현장 진료와 환자 상태 정보를 실시간으로 공유하여 전문의 자문 및 협진이 원활히 이루어지는 정보통신기술(ICT) 기반 진료협력체계를 구축할 예정이다.

이번 사업을 통해 강원특별자치도는 △ 의료취약지역의 중환자 진료 접근성 향상 △ 감염병 등 재난 대응체계 강화 △ 공공의료기관 간 협력 기반 확충 등을 추진해 지역 필수의료의 균형 발전을 도모할 계획이다.


또한 지방의료원 의료진 대상 교육·훈련과 표준진료지침 확산을 통해 지속가능한 지역 중심의 의료체계를 마련하고, 중환자 진료의 질 향상과 의료자원 효율화에도 기여할 것으로 기대된다.


정영미 강원특별자치도 복지보건국장은 "이번 공모 선정은 강원특별자치도가 공공의료의 디지털 전환을 선도하는 중요한 출발점이 될 것"이라며, "도민의 생명과 직결되는 중환자 진료 분야에서 지역 간 격차 없이 어디서나 안전하게 치료받을 수 있는 의료환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 충북 등 인접 광역자치단체와 협력해 권역 단위 필수의료 협력모델을 확립하고, 강원형 공공의료 네트워크를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배달의 지옥에 빠진 치느님4년새 '1만원' 가격 인상

"살 빼는 '위고○○'"…일반 식품 '사기 광고' 주의보

러닝 전성시대, 광화문·회현역엔 이것까지 생겼다

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"'…캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

기록적 랠리 코스피, 버블일까?

"세금 오르기 전에 …" 일찌감치 움직이는 강남 부모들

새로운 이슈 보기