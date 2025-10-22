주택금융公, 주거취약계층 온누리 상품권 100만원 지원

한국주택금융공사 광주지사는 광주사회복지공동모금회에 주거 취약계층을 위한 온누리상품권 100만원 상당을 전달했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주 사랑의열매)는 한국주택금융공사 광주지사로부터 주거 취약계층을 위한 온누리상품권 100만 원 상당을 전달받았다고 22일 밝혔다.

이날 오전 광주 사랑의열매 나눔문화관에서 열린 전달식에는 노제영 한국주택금융공사 과장과 광주 사랑의열매 박동영 배분팀장 및 관계자들이 참석했다. 전달된 상품권은 광주지역 내 주거 취약계층에 전액 지원될 예정이다.

한국주택금융공사는 ▲어르신 주택 연금 ▲서민 내 집 마련 보금자리론 ▲주거 안정 지원 전세자금보증 등 다양한 주거 복지 서비스를 제공하고 있다. 또 지난해에도 광주 사랑의열매를 통해 취약계층을 위한 성금 100만원과 온누리상품권 100만원 상당을 기탁하는 등 지역사회 나눔 활동을 꾸준히 이어오고 있다.

노제영 과장은 "주거 취약계층이 보다 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 작은 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





