의정부시, ㈜리빙인아로마 저소득층 위해 디퓨저 204개 기부

이종구기자

입력2025.10.22 11:36

숏뉴스
경기 의정부시는(시장 김동근) 지난 21일 ㈜리빙인아로마(대표 이재동)가 관내 저소득층을 위해 디퓨저 204개(300만 원 상당)를 기부했다고 22일 밝혔다.

김동근 시장이 10월 21일 시장실에서 열린 ㈜리빙인아로마(대표 이재동)의 디퓨저 전달식에서 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 10월 21일 시장실에서 열린 ㈜리빙인아로마(대표 이재동)의 디퓨저 전달식에서 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

이재동 대표는 "경제적으로 어려움을 겪고 있는 가정이 조금이나마 편안하고 긍적적인 환경 속에서 생활할 수 있도록 이번 기부를 준비했다"며 "기부 물품이 생활공간에 향기를 더하고, 나아가 심리적 안정감도 줄 수 있길 바란다"고 전했다.


김동근 시장은 "저소득층 가정에 긍적적인 에너지를 불어넣을 수 있는 디퓨저를 기부해 주신 ㈜리빙인아로마에 감사드린다"며 "향기는 사람들에게 큰 위안을 줄 수 있는 요소로, 이번 기부는 소외된 이웃들의 생활에 큰 행복을 더해 줄 것"이라고 말했다.

㈜리빙인아로마는 디퓨저, 샤쉐, 룸스프레이, 캔들 등 다양한 방향제품을 OEM(주문자 상표 부착 생산) 및 ODM(제품 개발 생산) 방식으로 제공하는 기업이다. 제품 기획부터 향료 셀렉션, 디자인, 포장, 인증, 납품까지 브랜드가 필요로 하는 전 과정을 유연하게 대응함으로써, 소량 샘플부터 대량 납품까지 안정적인 생산 시스템을 갖추고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
