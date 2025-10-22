우리금융 굿윌스토어, 미국 본사 초청받고 특화 사업 발표

美 굿윌스토어 본사 공식 초청

우리금융그룹은 지난주 미국 메릴랜드주 록빌에 위치한 굿윌스토어 본사를 방문해 스티븐 프레스턴 대표이사와 임직원을 대상으로 '우리금융식 굿윌스토어' 사업모델에 대해 강연했다고 22일 밝혔다.

이번 방문은 '우리금융식 굿윌스토어'가 발달장애인 일자리 생태계 구축의 성공모델로 인정받아 굿윌스토어 본사의 공식 초청으로 성사됐다.

임종룡 회장은 강연에서 △우리금융 그룹 소개 △우리금융과 굿윌스토어의 협력 프로젝트 성과 △'굿윌기부함' 설치 등 기부문화 확산을 위한 노력 △굿윌스토어를 통한 취약계층의 금융 접근성 해소 방안 등 우리금융만의 다양한 사업모델을 상세히 소개했다.

강연에 참석한 미국 굿윌스토어 현지 임직원들은 우리금융의 적극적인 사회공헌 활동과 혁신적인 모델에 높은 관심과 찬사를 보냈다.

스티븐 프레스턴 대표이사는 "우리금융식 굿윌스토어는 발달장애인 자립의 성공적인 모델"이라며, "전 세계 굿윌에 소개해 본보기로 삼겠다"고 말했다.

굿윌스토어는 미국에서 시작됐지만, 우리금융은 이를 금융업의 특성과 결합해 한 단계 업그레이드된 사회공헌 모델로 변화시켰다.

우리금융의 공익재단인 우리금융미래재단은 2023년 밀알복지재단과 '발달장애인 일자리 생태계 구축'을 위한 업무협약을 체결했다. 이 협약을 바탕으로 10년간 총 300억 원을 투자하여 굿윌스토어 100호점 건립을 지원하기로 했다.

구체적으로 매년 6개 이상의 신규 매장을 건립하고, 발달장애인 직원의 1년 차 급여를 지원함으로써 이들의 안정적인 자립을 위한 마중물 역할을 하고 있다. 또한, 일상 속 기부문화 독려를 위해 우리은행 자동화코너(ATM)에 '굿윌기부함'을 설치하고, 그룹 대표 앱인 '우리WON뱅킹'에도 기부 채널을 개설했다.

특히, 폐쇄 예정이었던 영업점의 규모를 축소해 운영을 유지하면서 'Shop-in-Shop(숍인숍)' 형태로 굿윌스토어를 입점시킨 모델은 취약계층의 금융 접근성을 해소하는 동시에 장애인 일자리를 창출하는 일거양득의 사회공헌 효과를 내고 있다.

임종룡 우리금융그룹 회장은 "126년 역사와 전통이 있는 우리금융과 굿윌스토어는 발달장애인 자립이라는 공통의 목표가 있다"며 "이러한 선한 목표를 향해 힘차게 나아가는 글로벌 금융그룹의 선두주자가 되겠다"고 밝혔다.

한편, 굿윌스토어는 기업과 개인이 기부한 물품을 판매한 수익으로 발달장애인을 고용하는 장애인 근로사업장이자 기부물품 판매 매장이다.

1902년 미국 보스턴에서 설립된 이래 '기증-재활용-고용 창출'이라는 선순환 구조를 통해 전 세계적인 사회공헌형 모델로 자리 잡았다. 현재 미국과 캐나다 등 전 세계에 165개 지부, 3300여 개의 매장이 있으며, 국내에는 46개 매장에서 500여 명의 발달장애인이 자립을 위한 꿈을 키워가고 있다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>