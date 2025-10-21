김진태 지사 "춘천~원주선 꼭 필요"…국토부 장관 "공감, 최대한 챙길 것"

강원도, 제5차 철도망에 10개 사업 '총력'

김진태 지사, 김윤덕 국토부 장관 직접 설득

용문~홍천·삼척~강릉 예타 통과 요청 건의

강원특별자치도 김진태 지사가 21일 서울 국토발전전시관에서 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 '제5차 국가철도망 구축계획'(2026년~2035년)에 강원도가 신청한 10개 신규 철도사업이 최대한 반영되도록 적극 건의했다.

특히 김 지사는 도내 주요 도시를 연결하는 춘천~원주 연결선의 필요성을 역설했으며, 김윤덕 장관은 이에 대해 "강원도에 꼭 필요한 사업"이라며 "열심히 최대한 잘 챙겨보겠다"고 화답한 것으로 전해졌다.

제5차 국가철도망 구축계획은 향후 10년간 국가 철도 정책의 방향을 결정하는 최상위 법정계획으로, 내년 초 최종 확정·고시될 예정이다. 강원도는 이 핵심 계획에 도민의 염원과 지역 경제 활성화가 걸린 10개 철도 사업 반영에 사활을 걸고 있다.

강원도가 건의한 10개 신규 철도사업은 일반철도(춘천원주선, 태백영동선, 경원선, 평창정선선, 제천평창선, 고성연결선, 춘천속초선) 7개와 광역철도(GTX-B 춘천 연장, GTX-D 원주 신설, 경의중앙선) 3개 노선이다.

김 지사는 이들 사업이 강원도의 철도교통체계를 효율화하고, 철도 소외지역을 해소하며, 국가 균형 발전 및 신규 교통 수요 창출에 큰 경제적 파급효과가 있음을 강조했다.

이외에도 강원권 주요 SOC사업으로 현재 예타 중인 용문~홍천 광역철도, 삼척~강릉 고속화 철도의 예타 통과와 속초~고성 고속도로의 연내 예타 대상사업 선정, 국도 46호선 춘천IC~대룡교차로 개선사업의 국가계획 반영을 건의했다.

김윤덕 장관은 "평소 도 현안에 대해 공부를 많이 해서 잘 알고 있다"며 강원도의 주요 사업들을 잘 챙기겠다는 입장을 밝혔다.

김진태 지사는 "지난번 타운홀 미팅 때 '강원도를 위해 열심히 해주시겠다'고 말씀해 주셔서 감사드린다"며 "관심이 많으신 만큼 도에서도 기대가 크다"고 말했다. 이어, "도의 재정이 어려운 점을 고려해 중앙정부 차원에서 적극적인 지원을 부탁드린다"고 밝혔다.





