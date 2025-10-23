신세계百 가을 특별전 '쌀의 직조'

'쌀'과 '짚'을 통해 한국인 삶과 문화 조명

짚공예, 쌀 먹거리, 만들기 체험 등 마련

신세계백화점이 본점 더 헤리티지 5층 '하우스오브신세계 헤리티지'에서 11월 30일까지 가을 특별전 '쌀의 직조'를 개최한다.

하우스오브신세계 헤리티지는 가을을 맞아 계절을 대표하는 작물 '벼'를 주제로 선정해 쌀의 직조를 기획했다. 가장 중요한 먹거리(쌀)이자, 가장 가까운 생활 소재(짚)로 오랜 시간 한국인의 의식주를 지탱해 온 '벼'의 다양한 면모를 소개하며, 벼와 함께한 우리의 다양하고 풍요로운 문화를 알린다는 계획이다.

전시는 생활용품부터 건축까지 생활 전반에 활용되어 온 '짚'에 대한 이해와 친밀감을 높이며 시작한다. 짚공예 조합 '협동조합 느린손','짚 풀 명장 김준환', '공예가 황정화' 등 참여 작가들이 오늘날까지 맥을 이어온 짚공예의 장인 정신을 소개하고 동시에, 새로운 재료와 현대적인 감각을 더해 더욱 확장, 계승한 오늘의 직조 공예도 선보인다.

밥, 떡 술 등 다양한 형태로 주된 먹거리의 역할을 해온 '쌀'의 면모는 '신세계백화점 한식연구소'에서 직접 연구, 개발한 쌀 먹거리로 조명한다. 식료품점 '발효: 곳간'은 토종 벼 귀도를 담은 쌀 제품 '귀'와 스파클링 막걸리, 탁주 등 다양한 먹거리를 소개한다.

짚풀생활사 박물관 이정아 학예사가 진행하는 '짚, 한국인의 삶과 함께 하다' 강연과 '전통 짚공예 체험' 등 관람객들이 직접 참여하는 시간도 마련했다.

김경은 하우스오브신세계 크리에이티브 디렉터는 "쌀의 직조가 소개하는 우리 삶 속 짚과 쌀의 의미, 다양한 전통 짚공예품과 쌀 먹거리, 다채로운 체험 콘텐츠들과 함께 '벼'가 짓고 엮어온 한국인의 삶과 문화의 풍요로움을 되새기는 시간이 되시길 바란다"고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>