日 아이돌과 데이트에 600만원 쓴 남성…동행한 '경호원' 정체에 화들짝

남편 동행 사실 뒤늦게 알게 돼 '분노'

일본의 한 남성이 아이돌과의 '일일 데이트'를 위해 60만엔(약 566만원)을 썼다가, 동행한 '경호원'이 아이돌의 남편이었다는 사실을 알고 충격을 받았다.

지난 19일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 일본 도치기현 출신 지하 아이돌 '토즈키와 최근 데이트한 남성 팬 니노(가명)'의 사연을 전했다.

토즈키는 귀여운 외모와 작은 체구로 사회관계망서비스(SNS) 팔로워 8만명 이상을 보유한 아이돌로, 대형 기획사 없이 공연장과 온라인을 중심으로 활동하는 이른바 '지하돌(언더그라운드 아이돌)'이다. 니노는 4년 넘게 그를 응원하며 "사진집과 굿즈 구매에 수백만엔을 썼다"고 밝혔다.

지난 4월, 토즈키는 팬들에게 '디즈니랜드 1일 데이트 이벤트'를 제안했고, 니노는 주저 없이 참가했다. 그는 놀이공원 입장료와 식사비, 사진 촬영비 등 총 60만엔을 지불하며 "실제 연인처럼 하루를 함께한다"는 약속도 받았다고 한다.

"경호원이라더니… 알고 보니 남편"

당일 토즈키는 니노에게 "안전을 위해 경호원을 데려왔다"며 한 남성을 동행시켰다. 니노는 "세 명이 함께 놀이기구를 타고 식사하며 사진을 찍었다. 마법 같고 꿈만 같은 하루였다"고 회상했다.

하지만 며칠 뒤, 그는 SNS를 통해 '경호원'이라던 인물이 토즈키의 남편이었다는 사실을 알게 됐다. 니노는 "내가 좋아하는 아이돌이 결혼 사실을 숨겼고, 남편까지 동석시켰다. 그 비용도 내가 냈다"며 "감정적으로 철저히 속았다고 느꼈다"고 분노했다.

토즈키 "심려 끼쳐 죄송" 사과

니노의 사연을 접한 누리꾼들은 "팬심을 이용해 돈벌이를 했다" "결혼 사실을 숨긴 채 팬을 기만했다"는 비판을 쏟아냈다. 논란이 커지자 토즈키는 SNS를 통해 "이벤트는 아이돌 활동을 마친 뒤, 인플루언서로 전향해 진행한 것"이라며 "팬들에게 심려를 끼쳐 죄송하다"고 사과했다. 다만 결혼 여부에 대해서는 끝내 언급하지 않았다.

SCMP는 "일본에서는 지하돌이 팬들의 헌신을 유지하기 위해 솔로로 지내는 게 일반적"이라며 "연애 금지 규칙은 순수함과 환상을 판매하는 사업에 활력을 불어넣지만, 아이돌의 사생활은 엄격하게 감시당한다"고 분석했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



