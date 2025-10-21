본문 바로가기
중앙대, 생성형 AI 활용 구조물 결함 복원 기술 개발

이은서기자

입력2025.10.21 14:53

건축·토목 분야 복원 혁신 기대

중앙대학교는 이수영 기계공학부 교수 연구팀이 한국표준과학연구원(표준연)과의 공동연구를 통해 구조물 내부의 숨은 결함을 인공지능(AI)으로 복원·예측할 수 있는 기술을 개발했다고 21일 밝혔다.

생성형 AI 기반 구조물 속 숨은 균열 복원 기술 개발 이미지. 중앙대학교

생성형 AI 기반 구조물 속 숨은 균열 복원 기술 개발 이미지. 중앙대학교

구조물 내부 결함을 정밀하게 모니터링할 수 있는 기술은 반도체·항공·자동차·에너지·건설 등 다양한 산업 분야에서 안전성과 신뢰성 확보를 위해 꾸준히 요구됐다.


이러한 기술은 물리적 센서를 활용해 구조물 내부의 손상이나 균열을 감지하지만, 해상도 한계, 신호 왜곡 등 불확실성 때문에 완전한 내부 결함을 파악하는 데에는 한계가 있었다.

이에 연구팀은 생성형 인공지능(Generative AI)을 기반으로 구조물 내부의 숨은 균열을 실시간으로 정밀 복원할 수 있는 기술을 세계 최초로 개발했다.


이번 기술은 생성형 AI가 물리적 한계를 스스로 학습해 극복함으로써, 기존 센서로 관측할 수 없었던 '보이지 않는 내부'를 가상적으로 복원하고 예측할 수 있는 새로운 접근법이다.


또한 발전소, 반도체 장비, 건설 구조물, 항공기 등 신뢰성이 요구되는 산업 현장에서 실시간 스마트 안전 진단 기술로 직접 적용될 수 있다.

박춘수 표준연 비파괴측정그룹장은 "이번 연구는 생성형 인공지능을 통해 복잡한 구조 내부 결함을 정밀하게 복원할 수 있었던 점에서 큰 의미가 있다"고 말했다.


해당 연구는 한국연구재단 우수신진연구사업과 한국표준과학연구원의 지원을 받아 수행됐으며 기계공학 분야 세계적 학술지인 '메카니컬 시스템 앤 시그널 프로세싱(Mechanical Systems and Signal Processing)'에 게재됐다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

