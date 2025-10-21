[2025국감] 김동연 "극저신용대출, 나락에 떨어진 시민에 단비였다"

김동연 경기도지사는 이재명 전임 도지사 당시 도입된 '극저신용대출'이 나락으로 떨어진 시민들에는 단비와 같은 역할을 했다며 조만간 '극저신용대출2.0'을 내놓겠다고 약속했다.

김동연 지사는 21일 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 더불어민주당 신정훈 의원으로부터 극저신용대출 연체율이 높다는 조선일보의 지적에 대해 "완전히 오보"라며 "대출자 중 25%는 완제를 했고, 연체는 35% 수준이며, 나머지는 만기 연장 등을 한 상태"라고 답했다.

특히 "극저신용대출은 재기의 발판을 마련하고, 나락에 떨어진 분에게는 단비와 같은 정책이었다"고 높이 평가했다.

김동연 경기도지사가 21일 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에 출석해 이야기를 하고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

그러면서 "잘 관리해오면서 하려고 했는데 12·3 계엄 이후 또다시 서민들의 신용이 어려워진 상황"이라며 "(극저신용대출)2.0을 계획하고 있다"고 덧붙였다.

김 지사는 "1000만원 이상 고액 체납자들이 상당히 많은 데 단호히 대처해 징수율을 높이겠다"며 "1000만원을 거둬들이면 이 돈으로 극저신용대출 50만원씩 20명을 지원할 수 있다"고 말했다.

극저신용대출은 이재명 전임 경기도지사 시절 도입된 제도로 신용 점수가 매우 낮거나 금융 거래가 어려운 저신용자를 위한 정책성 대출 제도다. 2020년부터 22년까지 11만명이 이용했으며 금리는 연 1%로 매우 낮았다. 하지만 일부 언론에서 극저신용대출 연체율이 74%라는 보도가 나오면서 논란이 되기도 했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>