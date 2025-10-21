[클릭 e종목]"롯데관광개발, 업황 탄탄대로…하이롤러 모객 주목"

NH투자증권은 21일 롯데관광개발 롯데관광개발 032350 | 코스피 증권정보 현재가 18,890 전일대비 60 등락률 -0.32% 거래량 440,758 전일가 18,950 2025.10.21 10:44 기준 관련기사 [클릭 e종목]"롯데관광개발, VIP 성장 기대…목표가 2만7000원"[클릭 e종목]"롯데관광개발, 9월도 카지노 최대 실적 경신…목표가 3만원""20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 전 종목 시세 보기 close 에 대해 외국인 인바운드 회복세에 힘입어 견조한 업황을 이어가고 있다고 분석했다. 향후 하이롤러(고액 베팅 VIP) 방문객 수 증가 여부가 단기 실적과 중장기 성장의 핵심 변수로 지목된다.

이화정 NH투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "산업 전망은 Positive(긍정적) 기조를 유지한다"며 "외국인 인바운드 확대가 카지노 사업장 전반의 방문객 수 성장세로 이어지고 있다"고 평가했다.

그는 "다만 사업장별 입지와 마케팅 역량에 따라 방문객 믹스가 차별화되면서, 방문객 수 증가세와 매출 성장세가 정비례하지는 않는 흐름을 보이고 있다"며 "한동안 중국인 단체관광객 비자면제 시행 효과로 매스 중심의 방문객 수 증가세가 두드러질 전망"이라고 분석했다.

이 연구원은 또 "단기 실적 및 중장기 성장여력은 하이롤러 방문객 수 성장 여부가 결정할 것"이라며 "하이롤러 모객을 위한 콤프(호텔·부가시설) 및 마케팅 역량의 중요성이 더욱 커지는 구간"이라고 덧붙였다.

중국 시장의 경우 3분기 인바운드 방문객이 170만명으로 전년 대비 22% 증가하며 코로나19 이전의 106% 수준까지 회복됐다. 그는 "지난 9월 말 중국인 단체관광객 비자면제가 시행된 만큼, 인바운드 확대 흐름이 한동안 극대화될 것"이라며 "실제로 10월 초 국경절 연휴 기준 외국인 카지노 사업장 전반에서 중국 방문객 수 성장세가 매스 및 일반 VIP를 중심으로 두드러진 것으로 파악된다"고 전했다.

이어 "중국 내 VIP게임 규제도 점진적으로 완화되는 흐름인 만큼, 하이롤러 모객 경쟁력이 높은 사업자의 경우 특히 탄력적인 실적 성장세를 보여줄 것"이라고 전망했다.

일본 시장에 대해서는 "3분기 외국인 카지노 기존 사업장 기준 일본 VIP 드롭액 및 방문객 수는 코로나 이전 대비 각각 117%, 110% 수준"이라며 "국내 일본인 인바운드 자체가 이미 코로나 이전 수준을 넘어선 만큼 방문객 수 성장 속도는 둔화될 수 있으나, 인당 지출액 증가 여력은 여전히 유효하다"고 평가했다.

이 연구원은 "일본 VIP의 인당 지출액 증가가 중장기 성장의 주요 동력으로 작용할 것"이라며 "롯데관광개발을 포함한 국내 카지노 업계의 펀더멘털은 여전히 탄탄하다"고 강조했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>