"똑똑해진 집과 교실"‥삼성전자, ‘KES 2025’서 AI 일상혁명 전시

삼성전자가 21일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 'KES 2025(한국전자전)'에 참가해 주거·교육·비즈니스 등 다양한 환경에서 일상을 혁신하는 인공지능(AI) 기술과 제품을 선보인다.

이번 전시에서 삼성전자는 집·교실·매장 등 실제 생활공간을 테마로 구성된 전시관을 마련하고, 최신 모바일·디스플레이·가전 등 AI 제품과 기술을 통해 공간별 맞춤형 AI 솔루션을 구현했다. 전시관 입구에는 대형 발광다이오드(LED)를 활용한 미디어 파사드를 설치해 관람객의 시선을 끌고, 디스플레이 특화 전시 공간에서는 차별화된 기술 리더십을 강조한다.

삼성전자는 차세대 디스플레이 '마이크로 RGB TV'를 비롯해 TV에 탑재된 개인 맞춤형 AI 솔루션 '비전 AI 컴패니언(Vision AI Companion)'을 공개했다. 비전 AI 컴패니언은 사용자의 질문에 답변하고, 콘텐츠 정보를 안내하는 대화형 서비스로 마이크로소프트 코파일럿과 퍼플렉시티를 연동해 다양한 AI 기능을 활용할 수 있다. 이동형 스크린 '무빙스타일'도 선보인다. 무빙스타일은 디스플레이 종류, 화면 크기, 해상도, 색상, 스탠드 타입 등을 조합해 202가지 맞춤형 구성이 가능하다.

'AI 홈' 전시공간에서는 가족의 일상에 최적화된 스마트싱스(SmartThings) 기반 AI 가전들이 선보인다. 거실에서는 사용자를 인식해 에어컨, 로봇청소기 등이 자동 작동하는 '스마트싱스 자동화 루틴'을 체험할 수 있고, 부재 중에도 가족과 반려동물의 상태를 확인할 수 있는 '패밀리 케어'·'펫 케어' 기능이 시연된다. 주방에서는 냉장고 속 식재료를 관리하고 맞춤 레시피를 추천하는 'AI 비전 인사이드' 기능이 소개된다. 또한 연결된 기기의 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고, 스마트싱스의 'AI 절약모드'를 통해 최대 60%의 전력 절감 효과를 확인할 수 있다.

침실 공간에서는 사용자의 수면·기상 패턴에 따라 커튼, 조명, 공기청정기 등이 자동 제어되는 스마트싱스 환경을 구현한다. 웨어러블 기기로 수면 데이터를 측정해 개인별 '수면 리포트'와 맞춤형 '수면 코칭'도 제공한다.

교육과 상업공간으로 구성된 전시존에서는 생산성과 효율성을 높이는 다양한 AI 기술이 소개된다. 학습공간 '갤럭시 AI 클래스'에서는 '갤럭시 Z 폴드7·Z 플립7'의 카메라 성능과 생성형 편집, 제미나이 라이브 등 갤럭시 AI 기능을 체험할 수 있다.

상업공간에서는 '삼성 VXT(Visual eXperience Transformation)' 솔루션, '더 무빙스타일(The Movingstyle)', '스페이셜 사이니지(Spatial Signage)', '삼성 컬러 이페이퍼(Color E-Paper)' 등 상업용 디스플레이 제품이 전시된다. VXT는 원격 매장 관리 및 메뉴판 등 콘텐츠 제작·교체를 지원해 운영 효율을 높이고, 무선 이동형 스크린 '더 무빙스타일'은 내장 배터리로 매장 내 자유로운 이동이 가능하다.

'스페이셜 사이니지'는 2차원(2D) 고화질 이미지와 3차원(3D) 공간감을 함께 제공해 입체적 영상을 구현하며, '삼성 컬러 이페이퍼'는 전력 공급 없이도 이미지를 표시할 수 있어 에너지 소비를 크게 줄인다.

삼성전자 한국총괄 장소연 부사장은 "주거, 교육, 비즈니스 등 일상에 밀접한 공간 속에서 AI 혁신을 생생하게 체감할 수 있도록 전시를 구성했다"며 "모바일부터 가전까지 유기적으로 연결된 공간에서 AI와 함께하는 쉽고 자유로운 일상을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.





