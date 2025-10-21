[오늘의신상]CJ제일제당, '고메 소바바치킨' 마늘 맛 출시

매콤한 간장소스에 마늘 풍미를 더한 '마쏘킥 순살'

'고메 소바바치킨', 2000만봉 판매 돌파

CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 232,000 전일대비 1,000 등락률 +0.43% 거래량 13,773 전일가 231,000 2025.10.21 09:38 기준 관련기사 CJ그룹, 윤석환 CJ제일제당·이건일 CJ푸드빌 대표이사 선임[오늘의신상]CJ제일제당, 슈퍼말차와 손잡고 '비비고 말차 붕어빵' 출시가격 줄인상도 '백약무효'…식품社, 3분기 '먹구름' 전 종목 시세 보기 close 은 '고메 소바바치킨'의 세 번째 신제품을 출시하며 제품 포트폴리오 확대에 나선다고 21일 밝혔다.

'고메 소바바치킨'은 기름에 두 번 튀겨낸 닭고기에 CJ제일제당이 독자 개발한 '소스코팅 공법'을 적용해 특제 소스를 골고루 얇게 입혀 전문점 수준의 갓 튀긴 듯한 바삭함을 구현한 제품이다. 2023년 출시 후 올해 9월 말 기준 누적 판매량 2000만봉을 돌파했다.

CJ제일제당이 '소이허니', '양념'에 이어 세 번째로 선택한 맛은 '마늘'이다. 신제품 '고메 소바바치킨 마쏘킥(마늘쏘이킥) 순살'은 '매콤짭짤한 소이소스에 마늘로 킥!'이라는 콘셉트에 걸맞게 대파와 고추향을 담아 매콤한 간장 소스에 마늘로 포인트를 줘 감칠맛을 더했다.

또 닭가슴살 특유의 퍽퍽한 식감은 줄이고 육즙은 그대로 살렸다. 여기에 소스를 얇게 코팅해 튀김 옷과 조화로운 맛은 물론이고 '소바바치킨'의 시그니처인 바삭한 식감을 극대화했다. 에어프라이어 10분이면 완성돼 집에서도 간편하게 즐길 수 있다.

CJ제일제당 관계자는 "'소스형 치킨'을 성공시키며 냉동치킨 시장 트렌드를 이끌고 있는 '고메 소바바치킨'이 이번엔 마늘 풍미 가득한 신제품으로 소비자들을 만난다"며 "앞으로도 CJ제일제당만의 차별화 기술력으로 외식에서 즐길 수 있는 다양한 맛의 제품을 선보이며 소비자 선택권을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>