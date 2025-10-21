"장보는 편의점" GS25, 신선강화형 매장 2026년 1000호점 목표

신선강화형매장 올해 750호점 돌파

콜드체인 시스템 도입 매출 두 자릿수 성장

편의점 GS25가 신선강화형매장(FCS)을 2026년까지 1000호점으로 늘리겠다고 21일 밝혔다. 신선식품 경쟁력을 강화해 1~2인 가구를 위한 근거리 장보기 플랫폼으로서 입지를 확대한다는 복안이다.

FCS는 신선식품 확대 전략의 핵심 모델로 이달 750호점을 돌파했다. FCS는 기존 편의점 대비 농·축·수산물, 조미료, 소스류, 두부, 간편식 등 장보기 상품을 300~500종 이상 확대해 운영하며, 점포 면적은 30~50평 수준이다.

GS25는 신선식품 수요 증가와 가맹 경영주의 확대 요청이 늘어나고 있다는 점을 고려해 2026년 1000호점 출점을 중장기 목표로 설정했다. 점포 유형별 맞춤 상품 구성, 물류 인프라 강화, 마케팅 전략 고도화 등 전방위 지원 체계 구축에 나설 계획이다. GS25의 신선식품 매출은 ▲2023년 23.7% ▲2024년 25.6% ▲2025년(1~9월) 27.4%로 매년 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다.

이러한 성장에는 차별화된 신선식품 운영 전략이 영향을 준 것으로 파악된다. GS25는 신선도 유지를 위해 물류부터 진열, 판매 전 과정에 콜드체인 시스템을 적용했으며 슈퍼마켓 GS더프레시와 통합 구매를 기반으로 합리적인 가격과 소용량 중심의 상품 구색을 갖췄다.

또한 신선식품 전문 브랜드 '신선특별시'와 가격 소구형 브랜드 '리얼프라이스'를 운영하며 상품 경쟁력을 강화하고 편의점 신선식품에 대한 고객 신뢰를 높이는 데 기여하고 있다. 대표 상품으로는 신선특별시 샤인머스캣 200g, 리얼신선계란15구, 리얼대패삼겹살(700g) 등이다.

이와 함께 ▲제철상품 사전예약 ▲산지 직거래 ▲프레시위크 행사 ▲초특가 픽업 행사 등 다양한 판매방식도 도입했다. '제철상품 사전예약'은 우리동네GS앱과 오프라인 매장에서 고객이 제철 신선식품을 사전 주문하는 방식으로 가을꽃게, LA갈비, 고춧가루, 절임배추 등을 선보였다. 산지 직거래를 통해 신선 과일을 시세보다 저렴하게 공급하는 방식도 운영한다.

'프레시위크'는 매월 16일부터 말일까지 30~50여 종의 신선식품을 1+1 또는 초특가로 제공하며, 행사 상품 매출이 평균 2배, 최대 10배까지 증가하는 효과를 거두고 있다. 이외에도 우리동네GS 앱을 통해 백색란, 과일, 연어 정육 등을 최대 30% 할인하는 초특가 픽업 행사도 진행 중이다.

김경한 GS25 신선식품강화팀장은 "신선식품 카테고리에 대한 고객 관심과 매출 성장세가 꾸준히 이어지고 있다"며 "앞으로도 상품 경쟁력과 운영 역량을 강화해 1~2인 가구를 위한 근거리 장보기 대표 채널로 자리매김할 것"이라고 말했다.





