본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

고양시, 청소년들의 올바른 디지털 문화 정착에 앞장선다

이종구기자

입력2025.10.21 07:48

시계아이콘00분 56초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

올해 42개교 정서·관계 프로그램
2026년 '디지털 문화 교육' 추진

경기 고양특례시(시장 이동환)는 청소년들이 디지털 문화를 올바르게 활용하고 자기조절 역량을 기를 수 있도록 2026년부터 디지털 문화 교육을 추진한다고 21일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

AD
원본보기 아이콘

인공지능(AI), 사회관계망서비스(SNS), 인터넷 게임 등 디지털 문화가 이제 청소년들의 생활 속에서 없어서는 안 될 중요한 일상이 된 만큼, 시는 건전한 디지털 생활 습관 형성과 건강한 또래 관계 조성을 위한 교육을 단계적으로 추진할 계획이다.


시는 2025년 '밝은학교문화 만들기' 사업에 1억7000만원의 예산을 편성해, 기존 일부 학급을 대상으로 공모 방식으로 운영하던 프로그램을 올해부터 관내 중학교 1학년 전체 학급으로 확대 지원했다.

이는 정서적으로 가장 민감하고 변화가 많은 시기인 중학교 1학년 학생들이 안정적으로 학교생활에 적응할 수 있도록 하기 위한 조치로, 관내 중학교 및 특수학교 42개교 327학급에서 운영됐다. 이 사업은 학생들의 정서적 안정과 긍정적인 또래 관계 형성에 실질적으로 기여했다는 평가를 받고 있다.


이 같은 성과를 바탕으로 시는 2026년 '밝은학교문화 만들기' 사업에 디지털 문화 교육을 새롭게 접목해, 청소년들이 스스로 디지털 기기를 균형 있게 사용하며 건전한 디지털 생활 문화를 실천할 수 있도록 지원할 계획이다.


주요 내용은 디지털 리터러시 교육, SNS·게임 등 활용 습관 형성, 자기조절 능력 강화 등을 포함한 프로그램 운영으로, 정서·관계 지원에서 나아가 디지털 시대에 맞는 청소년 생활 역량 강화를 목표로 하고 있다.

시 관계자는 "AI와 SNS 등 디지털 문화는 청소년들의 삶 속에서 피할 수 없는 중요한 흐름이지만, 올바르게 활용하지 못하면 학습과 정서 발달에 어려움을 줄 수 있다"며 "앞으로도 학교와 지역사회, 학부모와 함께 청소년들이 균형 잡힌 디지털 문화를 형성할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.


시는 앞으로도 정서·관계 회복과 디지털 역량 강화를 함께 아우르는 교육 프로그램을 지속적으로 발굴·확대해, 청소년들이 미래 사회의 주역으로 건강하게 성장할 수 있는 교육 환경을 조성할 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화한 캐나다 항공사 논란 "의자 젖히려면 돈 내라고?"…등받이 조절 유료화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

美, '가자휴전 위기'에 중동특사·부통령 급파…네타냐후와 논의

새로운 이슈 보기