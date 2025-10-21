롯데마트, 23일부터 4일간 '국산 연어' 판매

23일부터 나흘간 행사…5t 물량 준비

해외 지정양식장·항공 직송 운영

롯데마트는 오는 23일부터 26일까지 나흘간 '국산 연어(100g)'를 4490원에 국내 유통업체 최초로 판매한다고 21일 밝혔다.

이번에 선보이는 국산 연어는 전 세계 양식량의 1%에 불과한 프리미엄 품종인 왕연어다. 출하까지 약 2년 6개월 이상의 시간이 소요돼 높은 희소성을 지닌다.

앞서 롯데마트는 국산 양식 연어를 선보이고자 2023년 월야수산을 컨택했다. 월야수산은 2014년부터 연어 양식에 도전해 온 전문 기업으로, 스마트팜 관제 시스템을 통해 연중 최적 수온(13℃ 이하)을 유지해 연어를 기르고 있다.

한편 롯데마트는 연어 수급을 위해 '지정 양식장'을 운영하고 있다. 지난 7월 칠레 푸에르토몬트 지역에 '연어 지정 양식장'을 운영했다. 이를 통해 연간 1000t 규모의 연어 원물을 사전 확보한다. 이외에도 칠레산 연어는 냉장 상태로 항공 직송해 들여오고 있다.

조성연 롯데마트·슈퍼 수산팀 MD는 "이번 국산 연어 판매는 연어의 100% 수입 의존도를 낮추고 고환율 속에서 안정적인 수급을 이루고자 진행한 도전적인 시도"라며 "앞으로도 고객들이 더욱 신선하고 품질 좋은 연어를 즐길 수 있도록 꾸준히 노력하겠다"고 말했다.





