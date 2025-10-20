李대통령, 이집트 대통령과 첫 통화…"문화·교육·인적 교류 협력 발전 기대"

'포괄적 협력 동반자'로 협력 관계 발전 높이 평가

한반도 평화·안보, 중동 정세 의견도 긴밀히 교환

이재명 대통령이 20일 압델 파타 알시시 이집트 대통령과 취임 후 첫 통화를 가졌다고 대통령실이 밝혔다.

김남준 대통령실 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "양 정상은 올해 한국과 이집트가 수교 30주년을 맞이한 데 대해 환영과 축하의 인사를 나누고, 한국과 이집트 양국이 '포괄적 협력 동반자'로서 협력 관계를 발전시켜 온 것을 높이 평가했다"고 전했다.

양 정상은 양국이 1995년 수교 이래 경제·인프라·방산 등 다방면에서 호혜적인 협력을 발전시켜 온 점, 첨단기술을 보유한 한국과 아프리카-유럽-중동을 잇는 경제 중심지 이집트 간 협력의 잠재력이 크다는 점에 공감했다. 특히 알시시 대통령은 우수한 한국 기업들의 투자가 이집트 경제에 큰 기여를 하고 있다며, 한국 기업들이 지속적으로 자국 내 활동을 확대하길 기대한다고 말했다.

또 양 정상은 최근 이집트에서 K-컬쳐가 높은 인기를 얻는 등 양국 국민이 서로의 문화에 대한 존중과 호감을 바탕으로 인적 교류가 활발해지고 있다는 점을 주목하고 수교 30주년을 맞아 문화·교육 및 인적 교류 부문에서의 협력이 한층 더 발전해 나가길 바란다는 데 뜻을 같이 했다.

양 정상은 한반도 평화·안보 및 중동 정세 등에 대한 의견도 긴밀히 교환했다. 이 대통령은 최근 가자지구 휴전 협상을 위한 이집트의 노력을 평가하기도 했습니다. 양 정상은 앞으로도 급변하는 세계정세에서 양국의 상호 관심사에 대한 깊이 있는 소통을 계속해 나가기로 했다.

아울러 양 정상은 지난 10월 초 대통령 특사 파견 등의 교류와 소통을 평가하면서 이런 좋은 흐름을 이어나갈 수 있도록 머지않은 시기에 직접 만나 양국 관계 발전 방안에 대해 심도 있게 협의하기로 했다고 김 대변인은 전했다.





