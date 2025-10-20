본문 바로가기
신상진 시장 "협력만이 위기 극복"…감염병 대응 협의체 간담회 개최

이종구기자

입력2025.10.20 09:54

성남시, '독감·A형간염·백일해' 홍보 강화
민관 협의체 개최 감염병 대응 홍보 강화·기관별 역할 논의

경기 성남시(시장 신상진)는 20일 오전 8시 코트야드 바이 메리어트 서울 판교(삼평동 소재)에서 '감염병 대응 민관 협의체 조찬 간담회'를 했다.

신상진 성남시장이 20일 '감염병 대응 민관 협의체 조찬 간담회'를 열고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장이 20일 ‘감염병 대응 민관 협의체 조찬 간담회’를 열고 있다. 성남시 제공

이날 간담회는 감염병 발생 위기 상황 시 효율적 대처와 감염 예방 관리를 위한 협력 체제를 공고히 하려고 마련돼 신상진 성남시장과 보건의료단체·소방서·종합병원장·국민건강보험 관계자 등 20명이 참석했다.


협의체는 감염병 예방을 위해 △모든 시민을 대상으로 하는 독감 무료 예방접종(9월 22일~내년 4월 30일) △20세~49세 취약계층 대상 A형간염 무료 예방접종(11월 3일~연중) △임산부·배우자·양가 부모 대상 백일해 무료 예방접종(11월 3일~연중) 등을 주요 안건으로 다뤘다.

각 감염병의 예방 백신 접종률을 높이기 위해 무료 접종사업에 대한 홍보를 강화하고, 기관·단체별 역할을 다하기로 했다.


이 외에도 수두, 성홍열 등 꾸준히 발생 중인 법정 감염병의 발생 현황과 신종 감염병 정보를 공유하고, 공동 대응 방안을 논의했다.


신상진 성남시장은 "지난 코로나19 등 감염병 대응을 통해서 시민의 생명과 안전을 지키는 일은 하나의 기관만으로는 이룰 수 없고 서로 협력하고 연계해야 위기를 극복할 수 있다는 사실을 알고 있다"면서 "협의체 간 소통과 협력을 통해 앞으로도 의미 있는 사업들을 함께 추진해 나가길 희망한다"고 말했다.

성남시 감염병 대응 민·관 협의체는 지난해 12월에 구성됐다.


수정·중원·분당구보건소와 성남시 의사회·치과의사회·한의사회·약사회·간호사회, 성남·분당소방서, 성남시의료원, 국군수도·분당서울대·분당차·제생·정·중앙병원, 국민건강보험공단 성남 남·북부지사 등 20개 민관 기관·단체로 구성돼 감염병 대응 체제를 이루고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
