동아제약 초경의 날 맞아 취약계층 여성청소년에게 생리대 기부

최태원기자

입력2025.10.20 09:43

여성용품 브랜드 '템포'

동아제약의 여성용품 브랜드 '템포(Tempo)'가 20일 초경의 날을 맞아 여성용품 구입에 어려움을 겪는 취약계층 여성 청소년들을 위한 생리대를 기부했다고 밝혔다.

여성용품 브랜드 '템포'. 동아제약

여성용품 브랜드 '템포'. 동아제약

동아제약은 지파운데이션과 경북 상주시를 통해 템포 생리대 총 1만6800팩을 전달했다. 이번 기부 중 가장 많은 수량을 차지하는 '템포 입는 오버나이트' 제품은 출시 2년 만에 소비자들에게 큰 사랑을 받으며, 매년 매출이 성장하고 있는 품목이다. 프리사이즈 디자인의 힙을 넓게 감싸는 구조와 59개 플리츠 밴드가 주는 편안함으로 소비자들 사이에서 높은 재구매를 보이고 있다.


동아제약의 '한 템포 더 따뜻하게' 캠페인은 2020년부터 NGO기관인 지파운데이션과 함께 시작해 국내 취약계층 여성 청소년들에게 생리용품을 지속해서 지원해왔다. 2021년부터는 지역사회와의 상생과 사회적 책임을 실천하기 위해 경북 상주시와 서울 동대문구 지역으로 나눔을 확장하며 현재까지 총 10만7000팩을 전달했다.

템포 브랜드는 최근 전 품목의 패키지를 감각적인 디자인으로 리뉴얼했으며, 여성의 월경권을 보장하고 건강한 삶을 응원하는 사회적 책임 활동을 더욱 강화해 나갈 계획이다.


동아제약 담당자는 "초경의 날을 맞아 여성청소년들이 건강하고 당당하게 월경을 맞이할 수 있도록 앞으로도 꾸준히 나눔을 실천할 것"이라며 "템포는 단순한 생리대 브랜드를 넘어 여성의 권리와 건강을 지키는 파트너가 되겠다"고 말했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
