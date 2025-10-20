공참총장, ADEX서 美·加 등 9개국 공군지휘관과 방산협력 논의

캐나다와 우주정책협의체 운영 약정 체결

손석락 공군참모총장이 20일 공식 개최되는 서울 국제 항공우주 및 방위사업 전시회(ADEX)에서 9개국 공군 지휘관들을 만나 군사 및 방위산업 분야 협력방안을 논의한다.

공군에 따르면 손 총장은 오는 21일까지 이틀간 일산 킨텍스 내 국방 샬레와 워커힐 호텔에서 미국, 캐나다, 호주, 아랍에미리트(UAE) 등 9개국 공군지휘관들과 양자 대담을 갖는다. 이번 회동을 통해 손 총장은 한반도 및 인도·태평양 역내 안보환경과 각국 공군 간 현안을 공유하고 군사 및 인적교류·협력 증진 방안에 대해 의견을 나누는 한편, KF-21, FA-50 등 국산 항공기의 우수성을 홍보할 예정이다.

우선 손 총장은 이날 제이미 스파이저 블란쳇 캐나다 왕립 공군사령관(중장)과 양자 대담을 갖고 '우주정책협의체(SET) 운영 약정서'를 체결한다. 양국 공군은 체결한 약정서에 근거해 오는 24일 최초 우주정책협의체를 개최할 예정이며, 해당 협의체를 통해 우주영역 인식(SDA), 우주작전 협력, 우주인력 교류 및 교육 훈련, 우주정책 정보공유 등을 논의하게 된다.

또 손 총장은 미 공군참모총장을 대신해 참석한 리키 밀스 미 공군성 국제업무 부차관보(소장)와 모리타 타케히로(林田雄博) 일본 항공막료장(대장)을 각각 만나 한미 공군과 일본 항공자위대 간 군사 교류와 협력방안을 논의한다. 일본 항공막료장이 방한해 한일 공군참모총장급 회의가 개최되는 것은 2015년 서울 ADEX 이후 10년 만이다.

이외에도 손 총장은 FA-50을 도입한 말레이시아 공군의 무함마드 노라즐란 빈 아리스 공군참모총장(대장), 폴란드 공군의 이레네우스 노박 공군사령관(소장)을 만나 비행교육과 후속 군수지원 방안에 대해 적극적으로 논의할 예정이다.

아울러 모하마드 토니 하르조노 인도네시아 공군참모총장(대장)과 라시드 무하마드 알샴시 UAE 공군사령관(소장)과의 양자 대담에서는 KF -21과 관련한 한국 공군의 협력 및 지원방안을 논의할 예정이다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>