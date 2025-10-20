현대로템, 항공우주 제품 첫 공개… 종합방산 비전 제시

아덱스 참가, 항공우주 사업 주요 제품 공개

현대로템이 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025에 참여해 메탄엔진 등 항공우주 사업 주요 제품을 처음으로 공개하며 '종합 방산' 기업 비전을 제시했다.

메탄엔진(왼쪽), 덕티드 램제트 엔진(가운데), 극초음속 이중램제트 엔진(오른쪽) 등 항공우주 사업의 주요 제품들이 전시된 현대로템 전시관. 사진=현대로템

현대로템은 20일부터 24일까지 경기 고양 킨텍스에서 열리는 ADEX 2025에 참여했다고 밝혔다. '지상에서 우주까지, 최첨단 인공지능(AI) 모빌리티 구현'을 주제로 전시관을 꾸린 현대로템은 기아, 현대위아와 함께 현대차그룹 통합관을 조성했다.

특히 현대로템은 이번 ADEX에서 K2 전차 등 지상 방산 제품은 물론 메탄엔진, 덕티드 램제트(Ducted Ramjet) 엔진, 극초소음 이중램제트 엔진 등 우주 발사체와 유도무기 등의 비행체에 탑재되는 항공우주 사업의 주요 제품을 처음으로 공개했다.

메탄엔진은 연료인 메탄의 연소 과정에서 그을음이 거의 생기지 않고 저장성이 우수해 재사용 발사체에 적용하기 유리하다. 현대로템은 1994년부터 메탄엔진 개발을 시작해 2006년 국채 최초로 메탄엔진 연소 시험에 성공한 바 있다. 올해 국방기술진흥연구소에서 추진하는 35톤급 메탄엔진 기술 개발 과제를 수주했다.

덕티트 램제트 엔진과 극초음속 이중램제트 엔진은 초음속 이상의 순항비행체에 탑재된다. 램제트 엔진은 터보 제트 엔진과 달리 터빈, 압축기 없이 초음속 비행 중에 발생하는 충격파로 공기를 압축해 작동하기 때문에 개발 난도가 높다.

현대로템은 올해 국방과학연구소의 한국형 장거리 공대공 유도무기 시제품 개발 과제를 통해 덕티트 램제트 엔진 제작에 나섰다. 또 이중램제트 엔진을 탑재한 한국형 극소음체 비행체인 하이코어 사업에도 참여해 개발 목표치 마하 5를 초과한 마하 6 속도를 달성했다.

또 현대로템은 수소연료전지 기반 무인 모빌리티 전동화 플랫폼 '블랙 베일'을 처음으로 선보인다. 저소음 기동으로 은밀한 임무수행이 가능한 블랙 베일은 일반 자동차와 같은 사륜구동 구조로 완전 개방형 적재 공간을 확보했다. 탑재 장비에 따라 전투, 물자 운송 등 군과 민간에서 다양하게 활용할 수 있다. 수소연료전지를 사용해 탄소 배출이 없고 내연기관 대비 초기 가속력이 우수하다.

폴란드형 K2 전차(K2PL MBT) 실물도 최초로 공개하며, 수소 플랫폼을 적용한 차륜형장갑차도 함께 전시한다. 이 밖에 하부 방호력을 강화한 차륜형장갑차 페루형 모델, 야전 지휘용 차륜형지휘소용차량 등도 선보인다.

현대로템 관계자는 "지상무기체계부터 항공우주 사업 분야까지 최첨단 방산 미래 비전을 제시할 것"이라며 "뉴 스페이스 시대에 대응하기 위한 항공우주 기술 역량을 확보해 정부 국정과제인 '우리 기술로 K-스페이스 도전'을 선도하겠다"고 말했다.





양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트



