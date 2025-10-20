본문 바로가기
사회
여성포럼
일반

파주시-한전, 안정적인 전력 공급 위한 상생협력 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.10.20 08:53

대규모 개발사업 추진 시 발생하는
전력 공급 문제 해결 협력키로

경기 파주시와 한국전력공사는 지난 17일 대규모 개발사업의 성공적인 추진과 안정적인 전력 공급을 위한 상생 협력 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

김경일 파주시장과 서철수 한국전력공사 부사장이 지난 17일 대규모 개발사업의 성공적인 추진과 안정적인 전력 공급을 위한 상생 협력 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 파주시 제공

이번 협약식에는 김경일 파주시장과 서철수 한국전력공사 부사장을 비롯해, 한국전력공사 경기북부본부장·경인건설본부장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.


이번 협약을 통해 양 기관은 파주시 대규모 개발사업 추진 시 발생할 수 있는 전력 공급 문제를 해결하고 최적의 전력 공급 구축 계획을 사전에 협의하는 등 긴밀한 협력체계를 구축하기로 했다. 이를 통해 파주시의 대규모 개발 사업이 성공적으로 추진되고, 적기에 안정적인 전력 설비가 구축될 전망이다.

김경일 파주시장은 "파주시가 100만 자족도시로 도약하기 위한 핵심사업인 경제자유구역과 평화경제특구의 성공적인 추진을 위해서는 안정적인 전력 기반 시설 확충이 필수적이므로 한국전력공사와 함께 긴밀하게 협력할 것"이라고 밝혔다.


이번 업무협약으로 양 기관은 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 지역 발전에 기여하고, 대규모 개발사업 추진에 필요한 전력 공급을 체계적으로 지원하기 위한 중요한 출발점이 될 것으로 기대된다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
