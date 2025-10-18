본문 바로가기
케이팝 데몬 헌터스 '골든', 英싱글 차트 3위 반등

김현정기자

입력2025.10.18 17:28

00분 48초 소요
17주 연속 차트에 이름 올려

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 오리지널사운드트랙(OST) '골든(Golden)'이 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 3위에 올랐다.


17일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 '골든'은 전주보다 순위가 두 계단 오른 3위로 17주 연속 차트에 이름을 올렸다. '골든'은 지난 6월 하순 93위로 차트에 처음 진입했으며 지난달까지 통산 8주 동안 1위를 차지한 후 하락하다 다시 순위를 끌어올렸다.

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 한 장면. 넷플릭스

'유어 아이돌'은 10위

'골든'은 세계적인 팝스타 테일러 스위프트의 신보가 각종 차트를 휩쓰는 상황에서도 최상위권을 지키고 있다. '케데헌'의 또 다른 OST '유어 아이돌(Your Idol)'은 한 계단 하락한 10위를 기록했고, '하우 잇츠 던(How It's Done)'은 12위로 차트에 재진입했다. 트와이스가 부른 '테이크 다운(Takedown)'은 여섯 계단 내려간 93위에 머물렀다.

캐데헌은 인간 세계를 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 화려한 무대 뒤 세상을 지키는 숨은 영웅으로 활약하는 이야기를 담은 애니메이션으로, 누적 시청 수 3억 회를 돌파해 넷플릭스 역대 흥행 1위에 올랐다. 케데헌의 삽입곡 '골든'은 전통과 현대 한국 문화를 결합한 세계관이 특징이다. 세계 팝 시장 양대 메인 차트로 꼽히는 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'과 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 각각 8주간 1위에 올랐다. 이 곡은 인기가 좀처럼 식지 않고 이어지면서 미국 최고 권위 대중음악상인 그래미 어워즈 수상 가능성도 거론되고 있다.


한편 블랙핑크의 지수가 원디렉션 출신의 팝스타 제인과 협업한 신곡 '아이즈 클로즈드(EYES CLOSED)'는 이 차트에 37위로 처음 진입했다. 발매 1주년을 맞은 로제와 브루노 마스의 히트곡 '아파트(APT.)'는 세 계단 하락한 67위였다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
