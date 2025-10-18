IOC "인니, 이스라엘 체조 선수단 비자발급 거부 우려"

국제올림픽위원회(IOC)가 기계체조 세계선수권대회를 개최하는 인도네시아가 이스라엘 선수단의 입국 비자 발급을 거부한 데 대해 우려를 표명했다.

IOC는 18일 성명을 통해 "인도네시아 정부가 제53회 국제체조연맹(FIG) 기계체조세계선수권대회에 참가하려는 이스라엘 체조팀의 입국 비자 발급을 거부했다는 사실에 매우 우려한다"고 밝혔다.

IOC는 "자격을 갖춘 모든 선수와 팀, 스포츠 관계자들은 개최국으로부터 어떤 형태의 차별도 받지 않고 국제 스포츠 경기와 행사에 참가할 수 있어야 한다. 올림픽 헌장, 올림픽 운동을 지배하는 차별 금지와 자율성, 정치적 중립성이라는 기본 원칙에 따른 것"이라고 말했다.

IOC는 "개최국과 주최 측, 관련된 스포츠 단체들은 이 원칙이 온전히 존중되고 개최국 관련 당국이 사전에 필요한 모든 보장을 제공되도록 해야 하는 직접적인 책임이 있다"고 밝혔다.

IOC는 "스포츠는 선수들이 꿈을 실현할 수 있는 안전한 공간으로 남아야 하며, 선수들이 정치적 결정에 책임을 지는 일은 없어야 한다"고 말했다.

인도네시아 정부는 19∼25일 인도네시아 자카르타에서 열리는 기계체조 세계선수권대회에 참가하려는 이스라엘 선수들의 비자를 발급하지 않겠다며 입국을 금지했다. 팔레스타인을 지지하는 인도네시아는 이스라엘과 공식적 외교 관계를 맺고 있지 않다.





