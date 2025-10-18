본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

IOC "인니, 이스라엘 체조 선수단 비자발급 거부 우려"

임춘한기자

입력2025.10.18 15:00

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국제올림픽위원회(IOC)가 기계체조 세계선수권대회를 개최하는 인도네시아가 이스라엘 선수단의 입국 비자 발급을 거부한 데 대해 우려를 표명했다.


EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

IOC는 18일 성명을 통해 "인도네시아 정부가 제53회 국제체조연맹(FIG) 기계체조세계선수권대회에 참가하려는 이스라엘 체조팀의 입국 비자 발급을 거부했다는 사실에 매우 우려한다"고 밝혔다.

IOC는 "자격을 갖춘 모든 선수와 팀, 스포츠 관계자들은 개최국으로부터 어떤 형태의 차별도 받지 않고 국제 스포츠 경기와 행사에 참가할 수 있어야 한다. 올림픽 헌장, 올림픽 운동을 지배하는 차별 금지와 자율성, 정치적 중립성이라는 기본 원칙에 따른 것"이라고 말했다.


IOC는 "개최국과 주최 측, 관련된 스포츠 단체들은 이 원칙이 온전히 존중되고 개최국 관련 당국이 사전에 필요한 모든 보장을 제공되도록 해야 하는 직접적인 책임이 있다"고 밝혔다.


IOC는 "스포츠는 선수들이 꿈을 실현할 수 있는 안전한 공간으로 남아야 하며, 선수들이 정치적 결정에 책임을 지는 일은 없어야 한다"고 말했다.

인도네시아 정부는 19∼25일 인도네시아 자카르타에서 열리는 기계체조 세계선수권대회에 참가하려는 이스라엘 선수들의 비자를 발급하지 않겠다며 입국을 금지했다. 팔레스타인을 지지하는 인도네시아는 이스라엘과 공식적 외교 관계를 맺고 있지 않다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"라부부 대신 샀어요"…요즘 청년들이 열광한다는 '듀프'[세계는Z금] "라부부 대신 샀어요"…요즘 청년들이 열광한다는 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

꽈배기 4% 오를 동안 베이글·소금빵은 40% 이상 급등…3년의 가격 변동

"라부부 대신"…10명 중 8명 "연말에도 '듀프' 구매"

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"금보다 낫다" 엄청난 인기에 동났다…당분간 사기 힘들다는 '실버바'

홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 주식 1조7000억원 매각

새로운 이슈 보기