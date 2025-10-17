경찰청장 직무대행 "양평공무원 사망사건 수사팀 교체 검토"

유재성 경찰청장 직무대행은 17일 경기 양평군 공무원 변사사건을 다른 경찰서 관할 수사팀으로 교체하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

유 직무대행은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에서 이성권 국민의힘 의원의 "양평서가 수사하는 것은 이해충돌에 걸린다"는 지적에 대해 이같이 답했다.

50대 양평군청 공무원 A씨는 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀에서 조사받은 뒤 지난 10일 자택에서 숨진 채 발견됐다.

이 의원은 A씨를 조사하던 민중기 특검 수사팀은 9개 수사팀 중 유일하게 전부 파견 경찰관으로만 구성됐다고 꼬집었다. 이어 "공무원 자살 사건을 양평경찰서가 수사한다는데 고양이한테 생선을 맡기는 것"이라며 "가해자한테 수사시키는 것과 똑같다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



