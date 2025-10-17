장동혁 "'미공개 정보 주식거래 의혹' 민중기 특검 고발"

장동혁 국민의힘 대표는 17일 미공개 정보 이용 주식 거래 및 양평 공무원 강압 수사 의혹이 불거진 민중기 특별검사를 고발하겠다고 밝혔다.

장 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 "민 특검의 위선과 불법이 만천하에 드러났다"며 "이재명 정권과 개딸(이재명 대통령 강성 지지층)의 비호 아래 정의의 사도를 자처하던 민 특검의 본모습은 법복 입은 도적, 법비(法匪)였다"고 말했다.

장 대표는 민 특검이 2010년께 미공개 정보를 이용한 주식 거래로 1억원 이상의 수익을 거뒀다는 의혹과 관련해 "서울고법 부장판사 시절 미공개 정보로 막대한 주식 시세차익을 챙겼다"며 "회사 관계자가 아닌 지인 소개로 투자하고 증권사 직원 권유로 매도했다는 변명은 국민과 피해자를 기만하는 파렴치한 궤변"이라고 밝혔다.

개혁신당도 민 특검의 미공개 주식투자 의혹을 비판하며 사퇴를 촉구했다. 이동훈 수석대변인은 논평에서 "(민 특검의) 수사 대상인 김건희 여사 역시 (민 특검과) 같은 종목에 투자했던 것으로 알려졌다"며 "김 여사 주식거래를 문제 삼으며 도덕성을 따지던 사람이 정작 같은 종목으로 돈을 번 것은 모순"이라고 했다.

이 수석대변인은 "권력으로부터 독립된 공정 수사를 해야 할 책임자가 이런 의혹에 휩싸인 이상 국민이 그 결과를 신뢰할 수 있겠느냐"며 "민 특검은 변명이 아니라 사퇴로 답해야 한다. 그를 추천·추인한 이재명 정부와 민주당도 이 사안에 대해 명확한 입장을 내놓아야 한다"고 주장했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



