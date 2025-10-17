본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

경호처 전 간부 "수사기관 진입 못하게 사수…尹 지시로 이해"

임춘한기자

입력2025.10.17 17:13

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 이후 고위공직자범죄수사처(공수처)와 경찰의 체포 시도를 저지하기 위해 경호처에 관저 진입을 막으라고 지시했다는 취지의 법정 증언이 나왔다.


윤석열 전 대통령. 연합뉴스

윤석열 전 대통령. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 17일 윤 전 대통령의 특수공무집행방해 등 혐의 속행 공판을 열었다. 이진하 전 대통령실 경호처 경비안전본부장은 지난해 12월 공수처가 윤 전 대통령에 대해 청구한 체포영장을 법원이 발부한 이후 상황을 증언하며 당시 김성훈 전 경호처 차장으로부터 "(수사기관이) 진입할 수 없도록 무조건 사수하라는 이야기를 들었다"고 말했다. 내란 특별검사팀이 "그게 윤 전 대통령의 지시나 지침이었느냐"고 묻자 이 전 본부장은 "그렇게 이해했다"고 답했다.

특검팀이 "김 전 처장이 '저놈들 우리가 때려잡아야 한다. 경찰은 수사권이 없다'고 이야기했느냐"고 묻자 이 전 본부장은 "그런 이야기를 한 것 같다"고 밝혔다.


특검팀이 "당시 이광우 전 경호처 경호본부장도 회의에서 '경찰이 위법행위를 하니 체포해야 한다. 내가 총을 차고 다니겠다. 철조망을 설치해야 한다'고 말한 게 맞느냐"는 질문에도 그렇다고 했다.


이 전 본부장은 당시 김 전 차장이 이진우 전 육군수도방위사령관, 여인형 전 국군방첩사령관, 곽종근 전 육군특수전사령관 등 군사령관의 비화폰 통화기록을 삭제하라고 지시했다는 증언도 했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대책 내놓고 이틀 만에 슬그머니 정정"…야당도 낚인 정부의 '가짜뉴스' 발표[부동산AtoZ] "대책 내놓고 이틀 만에 슬그머니 정정"…야당도 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기