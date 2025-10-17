"美, 車부품 수입 관세 완화 5년 추가 연장 추진"

블룸버그통신 보도

이르면 17일 발표

포드·GM 등 업계 로비 반영

미국 도널드 트럼프 행정부가 미국 자동차 산업에 대한 관세 완화를 추진하고 있다고 블룸버그 통신이 16일(현지시간) 보도했다.

소식통들에 따르면 미국 상무부는 자동차 부품 수입 시 부과되는 관세를 경감할 수 있도록 허용한 제도를 5년간 연장하는 방안을 발표할 예정인 것으로 전해졌다. 당초 이 조치는 2년 뒤 종료될 예정이었으나, 업계의 요구를 반영해 기한을 늘리는 방향으로 조정된 것으로 전해졌다.

소식통들은 상무부 발표가 이르면 17일 나올 수 있다고 전했다. 다만 그동안 유사한 관세 관련 발표가 종종 지연된 바 있다고 덧붙였다. 이번 정책의 세부 내용은 정부가 수입 트럭에 대한 새로운 관세 부과 방안을 공식적으로 시행하면서 공개될 예정이다.

트럼프 대통령은 지난 4월 서명한 포고문에서 미국 내에서 조립된 차량의 부품 가운데 차량 총가치의 15%에 해당하는 부품에 대해서는 1년간 관세를 인하하고, 그 다음 해에는 10%에 해당하는 부품에 대해 관세를 줄이도록 지시했다.

이에 따라 상무부는 자동차 제조사가 올해 4월부터 1년간 미국에서 조립한 모든 자동차의 권장소비자가격을 합산해 그 금액의 3.75%를 부품 관세를 상쇄하는 데 쓸 수 있도록 했다. 이후 1년간은 상쇄 비율을 2.5%로 낮춘 뒤 해당 제도를 단계적으로 종료할 계획이었다.

블룸버그는 이런 완화 조치는 포드, 제너럴모터스(GM) 등 미국 자동차 제조업체들이 몇개월 간 로비를 벌인 결과라고 분석했다





