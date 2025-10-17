효성중공업, 네덜란드에 '유럽 R&D센터' 개소

미래 전력 인프라 패러다임 변화에 대응

차세대 기술 연구 확대…친환경 글로벌 거점

조현준 "새로운 기술 스탠다드로 리더십 강화"

효성중공업이 네덜란드에 연구·개발 거점을 열고 유럽 전력 시장 공략에 나섰다. 까다로운 품질 기준으로 유명한 유럽을 겨냥해 기술력으로 승부를 보겠다는 조현준 효성그룹 회장의 구상이다.

효성중공업은 지난 15일(현지시간) 네덜란드 아른험(Arnhem)에 '유럽 연구·개발(R&D) 센터'를 열고, 미래형 전력 인프라 기술 경쟁력 확보를 위한 첫 글로벌 연구 거점을 구축했다고 17일 밝혔다. 개소식에는 우태희 효성중공업 대표, 홍석인 주네덜란드 대사, 네덜란드 기후정책·녹색성장부 관계자, 유럽 주요 전력회사와 학계 인사 등 150여명이 참석했다.

신설된 유럽 R&D 센터는 육불화황(SF6) 가스 규제 강화에 대응해 친환경 가스절연개폐장치(SF6-Free GIS) 개발에 집중한다. 향후 초고압 직류송전(HVDC) 분야까지 연구를 확장해, 친환경 전력기술과 통합 그리드 솔루션을 선도할 계획이다.

유럽은 세계에서 가장 엄격한 품질 기준과 환경 규제를 갖춘 전력 시장이다. 신재생 에너지 전환이 빠르게 진행 중이다. 효성중공업은 이번 센터를 통해 데이터센터 확산 등으로 급변하는 전력 인프라 패러다임에 대응하고 글로벌 수준의 기술 신뢰성을 확보한다는 전략이다.

특히 아른험 지역에는 세계 최고 수준의 전력 설비 인증기관인 'KEMA'가 있어 효성중공업은 시험 데이터를 신속히 확보하고 제품 개발에 즉시 반영하는 선순환형 연구 체계를 구축할 수 있게 됐다.

조현준 회장은 "효성의 핵심 경쟁력은 고객이 신뢰할 수 있는 기술"이라며 "네덜란드를 비롯한 유럽 연구기관과 협력해 새로운 전력기술의 글로벌 스탠다드를 만들어가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



