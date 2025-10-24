[스마트금융대상]사용자 중심의 친화적인 디자인

디자인 부문 최우수상 '삼성증권'

삼성증권이 '2025 아시아스마트금융대상'의 모바일트레이딩시스템(MTS) 평가에서 디자인부문 최우수상을 수상했다.

박종문 삼성증권 대표. 삼성증권 AD 원본보기 아이콘

삼성증권 '엠팝(mPOP)'은 초보자부터 시작해 전문가까지 손쉽게 사용할 수 있도록 화면을 구성했다.

올해 엠팝은 홈 화면을 개편하면서 사용자 위주의 친화적인 디자인을 적용했다. 이를 통해 거래대금과 거래량 상위 등 종목랭킹을 홈 내에서 한 번에 조회할 수 있게 통합 제공하고 있다. 거래 당일 지수 추세 확인을 위한 국내 주요지수 실시간 그래프를 제공하고, 증시일정도 1주일간 내역을 확인할 수 있는 방식으로 사용자 경험(UX)과 사용자 인터페이스(UI)를 개선했다.

또한 해외주식 탭을 신설하면서 해외지수와 환율, 해외경제지표 일정, 국가별 상위랭킹종목, 배당 효력일 마감 도래 종목 등 해외주식 거래 고객이 종목발굴 시 도움될 만한 투자정보를 제공한다. 여기에 해외 기업정보 검색, 해외 기업실적 내역, 내 배당내역, 이벤트와 같은 해외주식 관련 주요 MTS 서비스 진입로 를 제공한다.

올해 5월에는 디자인 뿐만 아니라 사용자 위주의 트레이딩 편의기능도 강화했다. 상장지수펀드(ETF)와 배당주 거래 및 보유 상위, 실시간 급등 및 익절과 손절 종목 상위 등의 신규 랭킹을 제공하고 있다. 여기에 고객 이용 빈도가 가장 높은 모바일 관심종목 화면에서 주요 랭킹 조회메뉴로 접근할 수 있도록 간소화해 고객의 트레이딩 동선도 개선한 것이 특징이다. 인공지능(AI)을 활용한 해외 뉴스 및 공시 데이터 번역 및 요약 서비스도 새롭게 도입했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



