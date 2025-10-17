KB증권, 'AWS 인더스트리 위크'서 AI 에이전트 혁신 사례 발표

KB증권은 서울 삼성동 코엑스에서 지난 14일부터 16일까지 열린 'AWS 인더스트리 위크(Industry Week) 2025'에서 박재만 AI디지털본부장(상무)이 '인공지능 에이전트(AI Agent) 개발 혁신 사례'를 주제로 발표를 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 발표는 AWS의 협력 파트너사인 KB증권이 올해 추진해온 AI 기반 업무 혁신 사례와 실제 현업에 적용된 AI Agent의 개발 과정 및 성과를 공유하는 자리로 마련됐다. 특히 금융업무 특성에 맞춘 AI Agent 설계 방식과 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 지식 응답 구조 등 KB증권의 기술적 차별성과 실무 적용 사례가 집중적으로 소개됐다.

박 본부장은 발표에서 "AI Agent는 단순한 업무 자동화 도구를 넘어 조직의 의사결정과 고객 응대의 질을 향상시키는 전략적 자산으로 자리 잡고 있다"며 "KB증권은 AI 기술을 통해 업무 효율성과 고객 만족도를 동시에 강화하는 혁신을 지속적으로 이어가고 있다"고 밝혔다.

이번 AWS Industry Week 2025는 'AI로 넘는 경계-산업의 내일을 연결하다'를 주제로, 국내외 주요 기업이 참여해 각 산업별 AI 활용 전략과 혁신 사례를 공유하는 자리로 열렸다. KB증권은 금융 섹터에서 생성형 AI 활용을 선도하는 대표 기업으로서 실전 중심의 사례 발표를 통해 업계의 높은 주목을 받았다.

KB증권 AI디지털본부는 투자 분석, 고객 상담, 데이터 기반 의사결정 등 다양한 영역에서 AI Agent 개발 및 적용하며 금융 전반의 AI 확산을 위한 기술 내재화와 협업 생태계 구축에도 박차를 가하고 있다.





